Sergio Massa le respondió con contundencia a Rodríguez Larreta y apeló a la Constitución

Este fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sorprendió en escena y cuestionó directamente a la oposición por rechazar el proyecto de Presupuesto 2022. "Es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias", sostuvo y dio a entender que las provincias deberán recortar gastos producto de esa postura. Diferentes integrantes de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar a Sergio Massa y este lunes Rodríguez Larreta lo criticó por "amenazar" a las provincias. Minutos después, Massa volvió a la carga.

"Tal vez no se entienda o no saben como funciona el presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto", aseveró Massa. "No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional", expresó.

No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional. pic.twitter.com/PcQwCM2K6O — Sergio Massa (@SergioMassa) December 20, 2021

Desde el Frente de Todos insisten con la irresponsabilidad de la oposición y el diputado Carlos Heller los acusó de "mostrar una fuerte dosis de insensibilidad ante las necesidades del conjunto de la sociedad". Según Sergio Massa el rechazo llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes.

"En principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional", afirman desde el massismo.

"Todos sabemos que esta oposición siempre estuvo dispuesta al diálogo, pero no al patoterismo. Es hora que dejen de culpar a la oposición por el desmadre interno que todos sabemos que tienen. Háganse cargo", salió a contestar el diputado del PRO Waldo Wolff.

Luego de una sesión de más de 20 horas este viernes se rechazó el presupuesto luego de que Máximo Kirchner dinamitara un acuerdo que se había alcanzado para pasar el proyecto nuevamente a comisiones para que fuese mejorado. Finalmente, se decidió poner a consideración el proyecto y resultó rechazado con 132 votos negativos y 121 a favor.