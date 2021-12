La dura advertencia de Javier Milei tras el triunfo de Boric en Chile

Este domingo los chilenos eligieron al candidato de izquierda Gabriel Boric como presidente de la nación. "A mi me parece una noticia verdaderamente espantosa", disparó Javier Milei en La Nación+. El diputado nacional del liberalismo apoyó abiertamente a José Antonio Kast y lamentó el resultado de las urnas.

Para Milei, los chilenos se equivocan al ver a Boric como alguien dialoguista y afirmó que el nuevo presidente de Chile quiere un modelo como el de Venezuela pero más rápido. "Boric rechaza al chavismo porque quiere una velocidad más rápida", afirmó.

En este sentido, lamentó que la ciudadanía del vecino país no haya sido capaz de comprender que en realidad Kast no es "la extrema derecha" como muchos querían mostrar. "A los candidatos como Kast se los califica como de extrema derecha cuando en realidad no lo son. El problema es que Boric era extrema izquierda y el querer 'arroparlo' como algo razonable hace que te pongas tanto a la izquierda que ves al otro en un extremo en el que no está", deslizó Milei.

Boric se quedó con el 55,86% de los votos contra el 44,14% de su rival José Antonio Kast. El triunfo de Boric fue celebrado por el gobierno argentino y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo felicitó a través de las redes.

"Como dijimos el viernes 10 en la Plaza: 'El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero el pueblo siempre vuelve'. Felicitaciones presidente Gabriel Boric a usted y al pueblo de Chile", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.