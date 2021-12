Fin de año en MDZ: un presente exitoso y un futuro lleno de desafíos

El 2021 fue un año complejo: la pandemia no cedió del todo, la economía del país siguió con un fuerte deterioro y la inestabilidad política también agudizó las preocupaciones de la comunidad. Para los medios de comunicación ese contexto hizo redoblar los desafíos para contar lo que pasa, descubrir lo que se oculta y, como compañías, impulsar el espíritu emprendedor para proyectarse a futuro.

Mariano Bustos, Gonzalo Conti, Federico Poletto, Fede Croce, Jorge Caloiro y Facundo García.

Por eso para MDZ fue un año especial. Por el crecimiento, que permitió establecerse como uno de los 5 medios de comunicación de mayor audiencia de Argentina, y por la consolidación de un modelo de expansión que ya tiene resultados. Por eso hay motivos para celebrar y así lo hizo todo el equipo, uniendo a las redacciones de Mendoza y Buenos Aires, con los colaboradores de todo el país que cada día hacen MDZ.

Paulino Rodríguez y Orly Terranova.

El desafío para 2022 es mantener y potenciar el liderazgo periodístico logrado en Mendoza desde el lanzamiento de MDZ y potenciar la influencia nacional, ampliando el equipo, innovando y expandiendo la cobertura y el alcance. La tecnología y el valor humano lo permiten: no hay límites. Siempre con los valores periodísticos y republicanos que son inclaudicables.

Para festejar, la compañía reunió a todo el equipo en el restaurante El Bosco para compartir una noche especial. Pero además de celebrar, hubo momentos de análisis periodístico y sobre la realidad nacional. Por eso el equipo federal hizo un programa especial en MDZ Radio para hacer un profundo abordaje sobre lo que pasó, lo que ocurre y lo que puede venir. También se abordó cuál es la situación de la provincia, con invitados especiales en el estudio.

Parte del equipo nacional de MDZ.

Para el cierre del fin de semana, el equipo de política de MDZ, junto con quienes tienen a cargo la gestión de la compañía invitaron a dos referentes políticos trascendentes de Mendoza para compartir un desayuno. Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar fueron los invitados para que den cuenta de su visión del país y la provincia.

Cornejo fue gobernador, es uno de los dirigentes políticos más importantes de la provincia y juega un rol importante dentro de su frente político. Además es politólogo, por lo que su visión aportó otra mirada.

El desayuno de trabajo se realizó en el hotel Hyatt. Cornejo explicó que tiene intenciones de ser presidente, que puede llevar adelante una gestión como la que hizo en Mendoza, pero ponderó el armado de un equipo y volvió a remarcar que su prioridad es mantener unido al radicalismo y a Juntos por el Cambio para construir una alternativa de poder.

El Senador fue duro al analizar la realidad nacional, asegurando que el Gobierno nacional no tiene palabra y no hay vínculos para dialogar. "Hay que mejorar los debates en Argentina porque no se sostiene en público lo que se dice en privado. Se tienen que hacer reformas, pero para la mayoría de las cosas se tiene que aplicar sentido común", dijo Cornejo.