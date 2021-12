La impensada coincidencia entre José Luis Espert y el Frente de Izquierda

Aunque parezca mentira, el Frente de Izquierda y los diputados libertarios tuvieron una coincidencia en la Cámara de Diputados y así lo anticipó el legislador José Luis Espert. Lo hizo después de recibir duras críticas de la diputada por CABA, Myriam Bregman.

Al hacer uso de la palabra la diputada Bregman cargó contra José Luis Espert y lo cuestionó por los insultos que le dedica al FIT en las redes sociales. "Nos llaman enfermos mentales. Para el señor Espert un insulto válido es enfermos mentales", esgrimió.

"Nosotros tampoco tenemos la necesidad del diálogo del consenso. Nosotros tenemos intereses irreconciliables con el diputado Espert y con todos los liberales, libertarios o como quieran llamarse", aseveró marcando las diferencias que existen entre ambas bancadas. Acto seguido, siguió criticando a Espert por sus declaraciones en las redes sociales.

"Esas expresiones de macho de Twitter me tienen cansada. Que agarre un palito y le pegue diciendo que es Del Caño cual adolescente haciendo chistes en TikTok me parece que no corresponde y ofende", disparó Bregman.

Lo llamativo fue lo que contestó José Luis Espert, quien lejos de arrepentirse ratificó todos sus dichos con una particularidad.

"No me arrepiento de nada de lo que dije. Lo dije perfectamente consiente. Lo pienso y lo ratifico", comenzó. "Pero señora diputada no se haga tanto problema porque aún en las enormes diferencias que tenemos probablemente nos encontremos una coincidencia: vamos a votar en contra de este presupuesto que ha votado el Frente de Todos", finalizó el economista liberal.