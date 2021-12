El verdadero motivo por el que José Luis Espert nunca criticará a Javier Milei

El faltazo de Javier Milei al Congreso de la Nación para escuchar la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue generando repercusiones. El diputado nacional de CABA aclaró ayer que no fue a escuchar a Guzmán porque no participará de la "farsa de los políticos". Acto seguido aseguró que a José Luis Espert y a Ricardo López Murphy les gusta "discutir numeritos" mientras que para él la discusión es "moral".

En el programa de la periodista Romina Manguel, José Luis Espert fue consultado sobre los dichos de Milei, pero eligió no contestar. A pesar de la insistencia de los panelistas, el diputado nacional se mantuvo firme en su postura y explicó por qué.

"Los quilombos personales los evito. Me gusta discutir temas de fondo. Me gusta discutir numeritos", manifestó tajante Espert y dejó inconformes a los periodistas.

La templanza que tanto te caracteriza @jlespert pic.twitter.com/1Aj4r2dPXO — Agustín Pistone (@agustin_pistone) December 15, 2021

Ante ese silencio volvieron a insistirle pero la respuesta fue determinante. "No voy a hablar nunca mal de Javier Milei. No. Aunque hablen mal de mi. No suelo contestarle a los pares liberales. Quiero la unión del liberalismo. El país necesita que estemos todos unidos", sentenció Espert.

El economista liberal trabajó a lo largo del año codo a codo con Javier Milei. Juntos recorrieron el país esparciendo el "germen" liberal pero durante la campaña electoral cada uno se enfrascó en su jurisdicción y la relación se fue enfriando. Aparecieron algunas diferencias puntuales y hoy por hoy ambos son diputados nacionales pero en bloques diferentes.

Milei sigue hablando con respeto del "profe" Espert pero ya no esconde esas diferencias. Por su parte, Espert prefiere no profundizarlas y evita hablar sobre el tema.