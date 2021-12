Todos detrás de Morales: Cornejo impulsa una "lista de unidad"

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que hasta ahora "una única persona" planteó su vocación de sucederlo en ese cargo y es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por lo que espera lograr una "lista de unidad" en torno a la candidatura del mandatario provincial.

Cornejo aclaró que la conformación de esa nómina dependerá de si "no aparece nadie más de aquí al viernes", el día en que el plenario de delegados al Comité que preside Cornejo votará a su sucesor.



El exgobernador mendocino acaba de dejar su banca como diputado para asumir como senador nacional y además es el flamante titular del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en esa Cámara, por lo tanto no renovará su cargo en la conducción partidaria.



El senador nacional Martín Lousteau es el otro aspirante a conducir el centenario partido, pero según los dichos de Cornejo el economista no presentó formalmente su postulación, seguramente a sabiendas de que en principio los números favorecen en jujeño, y con la intención "de negociar cargos de poder en el partido hasta último minuto", indicaron fuentes de la UCR.



"Hay hasta aquí una única persona, que es Gerardo Morales, la que ha planteado su vocación de conducir al partido", remarcó Cornejo. Y en ese sentido, agregó: "Aspiro a que alrededor de esa designación establezcamos una lista de unidad, si no aparece nadie más de aquí al viernes".



"Me siento orgulloso de lo que hemos hecho en todo este tiempo en unidad al interior del radicalismo y de JXC, sino el kirchnerismo nos hubiese llevado por delante. El radicalismo no ha caído en la trampa del oficialismo que ha intentado cooptar y dividir a JxC".



Según su teoría, "la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España era todo un intento para dividir al radicalismo".



En otro tramo de la entrevista, Cornejo rechazó la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se llevó a cabo el viernes en Plaza de Mayo, quien consideró que los dirigentes de la UCR "deberían despabilarse un poco y recordar que los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI", en referencia a los exmandatarios Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa.



"No es cierto. Eso es una narrativa. El Gobierno de 2001 se encontró con una serie de condiciones internacionales desfavorables, pero en particular quien tiró esa gestión fue la oposición peronista del conurbano bonaerense. Ese sector conspiró en esa caída", afirmó.