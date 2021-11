El increíble origen del apodo secreto con el que la bonaerense se burla de Sergio Berni

“Las mentiras tienen patas cortas”. Esa debería ser la frase de cabecera de todos los políticos, más en estos tiempos donde un teléfono celular da un poder ilimitado a cualquier ciudadano. En cuestión de segundos una foto, un video o un audio filtrado de WhatsApp es subido a las redes sociales y replicado por cientos de miles de personas en cuestión de minutos. En ese plano, desde hace días corre el rumor sobre un anuncio oficial del ministro Sergio Berni que estaría flojo de papeles.

Se trata del anuncio del secuestro de 8 mil motos relacionadas con diferentes hechos delictivos en territorio Bonaerense, especialmente en la modalidad motochorros. Vale aclarar que la gran mayoría de esas motos están en custodia, desde hace años, en comisarías y playones municipales por accidentes viales o falta de papeles. Algo que quedó al descubierto por los propios efectivos a través de las redes sociales. El malestar se hizo sentir en los diferentes grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook cuando salió la Orden de Servicio N.º 3904/21 pidiendo servicio de seguridad para las motos secuestradas, es decir personal de las dependencias involucradas en los secuestros de todo el territorio bonaerense. El servicio debía prestarse las 24 has, hasta la realización del evento en el Predio Canes Matanza, ubicado en la localidad de Aldo Bonzi partido de La Matanza hasta la realización del evento. Algo muy parecido a los anuncios que se hacían en el marco de la lucha contra la inseguridad durante la gestión Scioli.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no parece preocupado por el hecho de que pueda descubrirse rápidamente que se trata de un blef, o para ser más moderno en una Fake News. Pinocho es uno de los motes, entre tantos, que le pusieron los efectivos de la policía Bonaerense al máximo jefe de la fuerza Sergio Berni. Parece ser que el ministro dijo algunas que otras mentiritas -como dirían las abuelas- en sus últimos anuncios que no cayeron muy bien en los efectivos policiales.

Entre el Top Five de las mentiras en el primer puesto se encuentra el anuncio de aumento a “los azules” de Kicillof y Berni luego de las amenazas, por redes sociales, de un paro policial el 15 de octubre. Según el gobernador y su ministro de Seguridad, con el incremento del 11% en los haberes de octubre y noviembre la Policía Bonaerense tendría en promedio un aumento del 46,5% en relación a diciembre de 2020 equiparándolos con los sueldos dela Policía Federal. Traducido al bolsillo de un oficial el sueldo con el último aumento es de $64.347 muy por debajo de los $84.00 que gana un oficial de la Policía Federal y más lejos aún de los $104.000 que percibe mensualmente un oficial de la Metropolitana. Generando un gran malestar en la fuerza.

Axel Kicillof junto a Sergio Berni.

Otra de las falacias, que despertaron la queja de los uniformados, es al anuncio de Berni de enviar más policías en la calle para combatir el delito en la Provincia, especialmente en la zona caliente del Conurbano Bonaerense donde la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los vecinos. Resulta ser que el incremento de efectivos obedece al patrullaje, como parte del entrenamiento, de los cadetes de las escuelas policiales. Los mandan a caminar la calle en grupo de 4 /6 con un policía guía, sin chalecos antibalas, tonfas, ni armas de fuego (en los 2 últimos años los cadetes hicieron las prácticas de tiro por Zoom). Los efectivos se quejan en redes sociales de que son carne de cañón, se preguntan qué va a pasar si a alguno si los cadetes tienen que actuar ante un hecho delictivo. Comparan esta medida tomada por el gobierno bonaerense con la creación de las policías municipales de Scioli

Otro de los temas que hablan, por redes sociales, los integrantes de la Policía Bonaerense son de la entrega de patrulleros a los municipios muchos de ellos cuales fueron comprados durante la gestión María Eugenia Vidal y los van variando de municipio en municipio. Algo muy parecido a lo hacían en la gobernación de Duhalde con la inauguración de escuelas, llevaban el mobiliario de escuela en escuela dejando la cascara vacía tras la inauguración.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, y la creciente inseguridad en la Provincia de Buenos Aires el Ministro Sergio Berni, amparándose en la emergencia en seguridad ordeno, en una primera etapa, el regreso al servicio activo de 2.000 policías retirados -Previo examen de apto físico y amenazas de sanciones en caso de negarse a la reincorporación-. Provocando un nuevo malestar en la fuerza, ahora no solo con el personal en actividad sino con los retirados. Desde el grupo de Facebook “Policía Reclamando” (clave en la difusión de la protesta policial del 2020) lo policías manifiestan su rechazo a la convocatoria, los comentarios son coincidentes se sienten usados para una medida electoral de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Berni actúa como Patricia Bullrich, pero gestiona como un ministro de Kicillof

En diálogo con MDZ el Senador de Juntos por el Cambio Walter Lanaro, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta Bonaerense, afirmó que desde el comienzo de la gestión Berni se cansaron de presentar pedidos de informes. Contando los de este año ya son 25 pedidos los pedidos de los cuales muchos no fueron respondidos. Lanaro agrego:” Yo entiendo la posición del ministro, el piensa de una manera, declara como si fuese Patricia Bullrich o Cristian Ritondo, pero finalmente gestiona como un ministro de Kicillof. Entiendo que debe tener una contradicción interna permanente”.

El senador Lanaro sostuvo que es indispensable que la política de seguridad de la Provincia de Buenos Aires vaya en sintonía con la política de seguridad de la Nación algo que no sucedió desde que empezaron los Gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. En ese sentido el Senador remarco: “Me parece que si Berni no se pone los pantalones largos y empieza a gestionar va a seguir creciendo esta ola de inseguridad que no se termina. Sabemos cuál es la postura de Kicillof y del kirchnerismo respecto del delito, defienden al delincuente. Algo que parece que Berni no comparte, pero ahí entran las contradicciones y gestiona como uno más del Gabinete de Kicillof”.

Con respecto al patrullaje de cadetes (sin chalecos ni armas) y a la convocatoria de retirados, el senador Lanaro dijo que se trata de medidas electoralistas, que no sirven para combatir la inseguridad, “Tuvieron que perder las PASO para decirle a la gente que están preocupados por la inseguridad. Dicen que están preocupados, dicen que escucharon el mensaje de las urnas y toman medidas cosméticas que no tienen profundidad y no solucionan el problema”.

Así mismo afirmó: “El Gobierno va a ser responsable si a un cadete o a un retirado les pasa algo”. Y remarcó que desde el Gobierno no piensan en la familia policial y ante la convocatoria de los retirados la familia policial esta desamparada.

En relación al aumento de sueldo a la policía Bonaerense, Lanaro sostuvo: "Les tomaron el pelo. Le están tomando el pelo a la policía. Los policías lo saben, ya no acompañan más esta gestión de Gobierno. Pero salen a laburar todos los días con vocación de servicio de la misma forma que lo hicieron siempre”. En tanto Lanaro pidió que desde el Gobierno bonaerense paren con esta lógica de agredir institucionalmente a la policía y empezar a enriquecer a la fuerza con capacitación y aumento de sueldos.

El senador hizo una autocrítica de la gestión de María Eugenia Vidal, dijo: “Nosotros tampoco pudimos solucionar el tema salarial de la policía. Mejoramos lo que pudimos”, y remarcó: “Es un camino largo, no hay soluciones mágicas. No podemos equiparar de un día para el otro los sueldos con la Federal o la Metropolitana, no se puede hacer. La provincia esta quebrada, pero tenemos que iniciar ese camino, en algún momento hay que hacerlo de manera seria y no como lo hace este gobierno pensando en medidas electoralistas”.

Ante esta realidad que viven va aumentando progresivamente el malestar de la fuerza policial más grande del país, superan los 90 mil efectivos. Como si fuese una olla a presión a punto de ebullición, crece el descontento de los efectivos en las redes sociales y en los diferentes grupos de WhatsApp.