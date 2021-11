Nuevo escándalo salpica a Mayra Mendoza y la acusan de apretadora

En Quilmes, como en otros distritos del Conurbano Bonaerense gobernados por el Frente de Todos, la intolerancia política esta a la orden del día. Parece ser que en el municipio gobernado por la camporista Mayra Mendoza hay una prohibición tácita de participar en actos políticos opositores. Los vecinos quilmeños denuncian que montar stands en espacios públicos, colocar carteles o circular con cartelería móvil y hasta prestar la sede de un club para una reunión/acto político es alistarse para un enfrentamiento con la fuerza de choque de la intendenta, compuesta por militantes y funcionarios municipales.

Los responsables de la Sociedad de Fomento Coronel Domingo Viejo Bueno del barrio Iapi ubicado en Bernal oeste partido de Quilmes, no sabían a lo que se estaban exponiendo por haber prestado - el viernes pasado- la sede de la institución para una charla de Martiniano Molina con vecinos del barrio.

Las pintadas, al día siguiente del acto fueron solo el comienzo de una pesadilla.

MDZ hablo con Ariel “Lula” Gómez, presidente de la Sociedad de Fomento Coronel Domingo Viejo Bueno, nos contó los padecimientos que están sufriendo por haber prestado la sede del club. Esto decía: “El sábado siguiente a la charla de Martiniano Molina, la sede del club apareció con pintadas y amenazas, nos acusaban de traidores y que nos iban romper el club”, Ariel “Lula” Gómez agrego: “Lo peor paso el miércoles, estábamos en la sede del club con unos socios arreglando las instalaciones, aparece un veedor municipal a las 5 de la tarde exigiendo los registros. A los 10 minutos cae un grupo de vecinos y gente que no es del barrio, todos militantes de la intendenta, a copar el club pidiendo explicaciones ¿Todavía no sabemos de qué?”

El presidente del Club dijo que ante la requisitoria del inspector municipal se comunico con la contadora de la institución para pedirle los libros, afirmó: “La respuesta de la profesional del otro lado del teléfono no se hizo esperar, enojada me contesto… antes de apersonarse en el club, desde la municipalidad tienen que enviar una notificación. No pueden ir sin previo aviso. Es un atropello, dígale al inspector que los libros están a disposición en el estudio “.

Asimismo, Ariel “Lula” Gómez dijo: “Ante la explicación que nos dio nuestra contadora, le exigimos al inspector que nos diga porque se apersono sin notificación previa. La respuesta fue que habían recibido denuncias de vecinos que no les permitían asociarse al club. Tratamos de explicarle al inspector que después de la pandemia abrimos los registros de inscripción de socios, pero fue imposible… No nos dejaron hablar, los vecinos y militantes que acompañaron al funcionario empezaron a gritarnos, insultarnos y amenazarnos. Buscando descontrolar la situación”.

El presidente de la Sociedad de Fomento Coronel Domingo Viejo Bueno, denuncio a MDZ que son víctimas de una persecución porque no se prestaron al juego de Mayra Mendoza. Agrego: “Hace meses que no nos atienden el teléfono, no recibimos nada del municipio. Estamos marcados, lo de este miércoles es un atropello más. Los que vinieron con el inspector10 minutos antes estaban repartiendo boletas del Frente de Todos en la zona, a la mayoría los conocemos del barrio otros no sabemos quiénes son. Recorrían el club con el inspector metiéndose en todos lados, atropellándonos con una violencia increíble. Eso sí, cuando entraron y antes de irse tiraron en el club boletas del Frente de Todos”

Asimismo, Ariel “Lula” Gómez, presidente de la Sociedad de Fomento Coronel Domingo Viejo Bueno, dijo van a recurrir a la justicia por este atropello de parte de la municipalidad, cargado de violencia y de agresividad.