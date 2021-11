El futuro es con los docentes

Por Lula Balsells-Miró

Docente y candidata a diputada provincial por Cambia Mendoza



“¡Estoy exhausta! ¡No doy más!” ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, principalmente a esta altura del año?

Soy profesora y amo enseñar, he trabajado en ámbitos estatales y privados en roles diversos, como profesora, capacitadora, coordinadora, dinamizadora, vicedirectora y siempre me ha tocado vivir de cerca cómo muchos compañeros de trabajo han sufrido situaciones de agotamiento, tristeza extrema, desesperanza, angustia, enojo, fatiga, estrés, etc. por diferentes situaciones a lo largo del año. Este cansancio, sumado a la falta de reconocimiento económico y social, la poca resistencia a las adversidades y frustraciones los lleva muchas veces a replantearse su vocación.

Quien tiene en la familia un amigo o un vecino docente ve y escucha a diario cómo es el día a día de un profesor, profesora, del nivel que sea y se observa un desgaste innegable en muchos de ellos.

Es que luego de tantas presiones, de crisis, de estrés, dentro y fuera del aula y sumado a problemas familiares o económicos, muchos profesionales de la enseñanza cargan con una fatiga física y un desgaste psicológico tan grande que los lleva a cuestionarse seriamente su trabajo.

¿Cómo los ayudamos, cómo solucionamos la situación de este actor tan importante dentro del complejo sistema de enseñanza y de aprendizaje?

Debemos sacarle presiones, desterrar la idea de que la educación es tarea absoluta del docente. Hay que cambiar este enfoque desfasado de mirar y entender la educación como una tarea restringida e individual que compete únicamente al profesor y a la escuela.

Debemos considerar a la educación con un enfoque multifactorial, multidisciplinario e intersectorial, desde el punto de vista de la planificación de nuestro sistema educativo y en la formulación de los proyectos, programas, currícula, métodos, estrategias, recursos, infraestructura, normativas, formación docente.

La calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad.

Responde a los derechos de los niños y a las necesidades de un mundo un sistema laboral contemporáneo.

Es por ello esencial la creación de un ente provincial que observe, evalúe y mida la calidad educativa. Un Observatorio Provincial de la Calidad Educativa.

Pero se necesita que este organismo sea independiente del estado para brindar la mayor transparencia y objetividad posible y que tenga la función de acompañar, tomar datos, índices, estadísticas y brindar recursos y herramientas al gobierno (DGE) y a las instituciones.

Este ente tendría la tarea de evaluar la calidad educativa del sistema, no del docente. Evaluar para identificar lo que funciona y lo que no funciona, y poner en evidencia las fortalezas y debilidades que ayudan a diseñar o rediseñar programas y políticas de educación. Contaría, además, con un centro de perfeccionamiento que buscaría potenciar, orientar los trayectos docentes y ,a la vez, acompañarlos para enfrentar de mejor manera el impacto socioemocional haciendo foco en brindar herramientas que propicien el apoyo, la reflexión poniendo en juego las competencias socioemocionales como la escucha y la empatía.

El Observatorio tendría como propósito generar conocimiento a partir de información que produce el sistema educativo, instituciones, organismos y otros actores vinculados a la educación y a temáticas sociales, para que pueda ser utilizado como insumo relevante para el debate, la toma de decisiones en la política pública, la gestión escolar, la investigación académica, y el campo educativo y social en general.

El acompañamiento al docente como estrategia de apoyo y mejora de las prácticas en aula promueve el bienestar socioemocional del educador.

Contener implica brindar apoyo y comprensión, ayudando a las personas a recobrar la tranquilidad, la seguridad y la confianza, y a despertar sentimientos de esperanza sobre el futuro.

Nuestra provincia siempre destaca por su cultura, fundamentalmente la cívica, es por ello que hoy más que nunca que los docentes puedan desarrollar su tarea en las mejores condiciones posibles es fundamental. El acompañamiento al docente debe ser una política de estado, en su bienestar recae el futuro de quienes serán los encargados de llevar adelante el desarrollo económico y social de Mendoza.