El momento en que Javier Milei blanquea cómo está su relación con José Luis Espert

El diputado electo Javier Milei desmintió los rumores que hablan de un distanciamiento con el también futuro legislador José Luis Espert y aseguró que es su "amigo", aunque reconoció que ambos deberán "hablar" algunas "cosas" cuando asuman sus bancas en Congreso. Además, el libertario fustigó al ministro de Economía, Martín Guzmán, tratándolo de "saqueador", y criticó las nuevas medidas del Gobierno que prohíben las compras en cuotas en el exterior.

En los últimos días surgieron algunas versiones que señalaban que José Luis Espert y Javier Milei estaban distanciados por algunas diferencias en cuanto al armado de un espacio único que aglutinara sus fuerzas políticas Avanza Libertad y La Libertad Avanza, respectivamente, en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre próximo.

Consultado en el programa La Trama del Poder, del canal LN+, sobre si estaba peleado con José Luis Espert, Javier Milei respondió que no era así: "Él tiene el armado que utilizó en provincia (de Buenos Aires) y nosotros en la Ciudad (de Buenos Aires) tenemos uno distinto, y me parece que todavía no son los momentos como para hablar de determinadas cosas. Eso lo veremos cuando los dos ya estemos en la Cámara de Diputados".

"Yo soy amigo de José Luis. Esto que está ocurriendo es gracias a su labor en la elección de 2019, que volvió a poner las ideas en el centro del debate", reconoció.

Javier Milei y José Luis Espert se consideran grandes aliados, aunque fueron en fuerzas separadas.

Por otra parte, Javier Milei opinó sobre las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a las desigualdades sociales y que "los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres": "Es un saqueador y su modo de actuar no corresponde al de quienes piensan que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley. Él plantea la idea de la Justicia social con impuestos progresivos que castigan a uno en favor de otro. Eso es fuertemente inmoral porque implica un robo y un trato desigual ante la ley".

"Cuando vos castigás al exitoso, castigás el proceso de acumulación de capital y le arruinás le vida a los que menos tienen porque son los que no tienen capital y lo necesitan para ser más productivos, tener salarios reales más alto y salir de la pobreza", remató.

De hecho, el economista libertario manifestó que las propuestas de Guzmán en materia económica "son las que han hecho que la Argentina pase, de ser el país más rico del mundo, a ser el 120° medido en el PBI per cápita al dólar paralelo, que es el de verdad, y no el 'dólar Mickey Mouse'".

Ante la duda de por qué nombró a la cotización oficial como el popular personaje animado de Disney, Milei respondió con mucha crudeza: "Porque es el sueño de todos los políticos. Es una rata asquerosa que quiere todo el mundo. Es el aspiracional de los políticos, que las ratas sean amadas, yo soy un outsider así que no me preocupa decirlo".

Por último, Javier Milei cuestionó la prohibición de realizar gastos en cuotas para la compra de pasajes, hoteles y servicios turísticos en el exterior: "Lo que muestra es la falta de dólares del Banco Central. Las reservas internacionales de libre disponibilidad, las netas, están en un terreno casi ya perforando lo negativo. En el fondo, es un devaluación sin tocar el tipo de cambio".

"La culpa es de este modelo de déficit fiscal que es financiado con emisión monetaria y que alimenta más el exceso de demanda de divisivas; y el Gobierno, para tratar de limitarlo, mete más controles, pero eso no es gratis. El mayor exceso de demanda que se genera en el mercado de divisas tiene consecuencias en otras partes de la economía", reiteró.