El duro revés que recibió Alberto Fernández por la fiesta en Olivos

Alberto Fernández, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, protagonizaron uno de los escándalos más vergonzosos durante la etapa más estricta de la cuarentena dispuesta, precisamente, por el Gobierno que él encabeza: festejaron el cumpleaños de ella, con varios invitados. Entre copas, torta y fotos, finalmente se filtraron video e imágenes. Uno de los primeros fuertes tiros que la gestión albertista se dio en su propio zapato.

La primera declaración del presidente en una conferencia de prensa fue que "había estado mal, mi esposa quiso festejar su cumpleaños y yo accedí. Fue un error", dijo Alberto con la intensión de desentenderse de la responsabilidad. Pero agregó: "No fue un delito". Sin embargo, la Justicia no opina lo mismo al respecto.

Ahora, el fiscal federal Fernando Domínguez rechazó hoy el planteo de atipicidad que hizo el presidente en la causa conocida como Fiesta de Olivos. De este modo, el fiscal consideró que sí existe delito en los hechos que investiga. Además, cabe recordar que mucha gente fue multada e incluso detenida por no respetar la cuarentena estricta que el Gobierno implementó en aquellas fechas.

“No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece 'ex ante' el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, sostuvo Domínguez.

Entre las pruebas que analiza el fiscal hay una emitida por la Secretaría de Innovación Pública, que reveló que cinco de los invitados a la fiesta no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR.