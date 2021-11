El tremendo error de Victoria Tolosa Paz frente a un exministro en televisión

La diputada nacional electa del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, volvió a protagonizar un episodio bochornoso en televisión cuando confundió en reiteradas oportunidades el cargo que ocupó en su momento el también legislador electo Rogelio Frigerio durante la presidencia de Mauricio Macri.

Durante una entrevista en el programa A Dos Voces, del canal TN, y mientras hablaba sobre la recuperación económica de la Argentina, Victoria Tolosa Paz aprovechó la ocasión para criticar a la oposición y tomó como punto a Rogelio Frigerio, que se encontraba del otro lado del estudio: "Cuando (Diego) Santilli, Frigerio y cada dirigente del oficialismo niega el crecimiento de la Argentina, niega una realidad. De hecho, Frigerio acaba de ganar una elección en Entre Ríos y debe haber visitado fábricas y plantas que exportan y desarrollan líneas de producción. ¿Por qué negar que la Argentina arrancó un sendero de recuperación económica?".

Frente a lo que pareció una casi provocación, Frigerio contestó: "Pude recorrer toda la provincia (de Entre Ríos) y nadie me dijo que estaba contento o feliz con las políticas que hace el Gobierno. Lo que siente la gente, los productores, los emprendedores y las pymes es que el Gobierno les pone la pata arriba de la cabeza y les impide crecer".

Acto seguido, la diputada electa del Frente de Todos lo interrumpió y le achacó de forma equivocada: "Cuando vos fuiste ministro de Producción en el gobierno anterior...". Atento al error, Frigerio intentó explicarle que en realidad había sido ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero Victoria Tolosa Paz continuó su monólogo prácticamente sin escucharlo: "Ahora te querés despegar, pero fuiste el ministro de Producción (sic) del gobierno que destruyó 23 mil pymes y 169 mil puestos de empleo industrial. Yo te reconozco la elección, pero no puedo creer que una persona que fue ministro de Producción de quien destruyó el sistema productivo de la Argentina tenga la caradurez de decirme que no hay empresa en Entre Ríos que crea realmente que está mejor que cuando vos eras el ministro de Producción de la Argentina".

"En primer lugar, fui ministro del Interior, que no es lo mismo. No podés decir cualquier cosa, digamosle la verdad a la gente. No se puede mentir", contestó Frigerio endureciendo el tono ante la insistencia de la dirigente peronista que lo volvió a interrumpir sin siquiera pedir disculpas por su error: "Eras ministro del Interior y junto con (Dante) Sica formabas la dupla que apostaba a la producción de la Argentina, lo recuerdo muy bien. Te decías desarrollista, Frigerio".

"Si querés hablá vos", lanzó el exministro, a lo que la oficialista le retrucó: "Yo te digo como te vendías".

Por otro lado, Victoria Tolosa Paz reconoció que el Frente de Todos perdió de forma ajustada en la provincia de Buenos Aires contra la lista de Juntos encabezada por Diego Santilli y rechazó que no quiera reconocer el resultado. De todas formas, apeló a una curiosa analogía con el fútbol para explicar por qué el presidente Alberto Fernández dijo que en realidad fue un 'triunfo' del oficialismo: "Imaginate que vas perdiendo el primer tiempo en 3 a 0 y terminás empatando el partido en el minuto final, en cancha visitante y con un árbitro comprado a favor de tu competidor".

"Los objetivos que nos propusimos después del 12 de septiembre se cumplieron. Nos propusimos achicar la brecha de la diferencia que sacamos con Juntos, nos propusimos un mayor nivel de participación y que el gobernador Axel Kicillof recuperara el Senado de la provincia. Todo lo cumplimos", reiteró

Además consideró que parte de esa 'remontada' también estuvo vinculada a la estrategia de Juntos: "Ellos tienen claramente una dificultad en seguir creciendo como una fuerza política porque lo que ofrecen es lo mismo que ofrecieron cuando gobernaban Mauricio Macri y María Eugenia Vidal".

"Nosotros logramos un empate técnico en la Cámara de Diputados que nos permite una sonrisa. Somos conscientes que tenemos millones de problemas para resolver de cara al 2023, pero el sendero que entendemos es el que nos va a permitir llegar a mejores niveles de calidad de vida para la población", reflexionó.