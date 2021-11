Una candidata de Juntos fulminó a Javier Milei y cargó contra Sergio Massa

A cuatro días de las elecciones legislativas que podrían dejar por primera vez al kirchnerismo sin mayoría parlamentaria en el Congreso de la Nación MDZ hablo con la Diputada Marcela Campagnoli, quien busca renovar su banca yendo en el cuarto lugar en la lista a diputados nacionales de Juntos en la Provincia de Buenos Aires. Marcela Campagnoli, es una de las referentes de “Lilita” Carrió en la coalición opositora y una de las espadas más filosas de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja.

En diálogo con MDZ la Diputada Nacional no se guardó nada y le puso picante a la nota. Entre otras cosas habló de Javier Milei y de José Luis Espert. Concretamente, del economista de los pelos revueltos dijo: “Habla porque tiene el pico ágil”. Sobre Espert sostuvo que como Milei tiene un discurso violento y pidió a la gente que no se dejen seducir por el discurso que no construye. Marcela Campagnoli no se olvidó de Massa, sobre el tigrense dijo: “No le creo nada, llama al dialogo para traicionar algo que acostumbra el kirchnerismo. Sino pregúntale a Larreta”.

Sobre la inseguridad la Diputada remarcó que este gobierno le ató las manos a la policía y dijo: “Los efectivos no se sienten respaldados como cuando estaba Patricia Bullrich”. Sobre el final de la nota Marcela Campagnoli tiró una bomba, dijo que se quiere sumar a la carrera por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en el 2023. ¿Cómo impactara entre sus socios políticos?

A Milei se lo comió el personaje

La primera parte de la entrevista con Marcela Campagnoli giró en torno al fenómeno Milei. Sobre el economista y candidato a Diputado Nacional de los libertarios porteños dijo a MDZ: “Respeto a todas las personas que participan en política, a mi lo que no me parece es que el discurso violento construya, no puede decir que viene a destruir la casta política, ¿Qué significa la casta política? ¿A quiénes se refiere?”.

La Diputada puso primera y arrancó:” Hace unos días Javier Milei dijo que la U.C.R, el PRO y la Coalición Cívica son tan nefastos como el kirchnerismo. Me gustaría recordarle a Milei que desde el 2004 la Coalición Cívica, presidida por Lilita Carrió viene denunciando la corrupción kirchnerista en soledad, porque después se sumaron Ocaña (Graciela) y Stolbizer (Margarita) que recién en el 2014 denuncia lo de Hotesur”.

Rápida de reflejos metió segunda y tercera:“¿Qué denuncias hizo el? Es muy fácil hablar con el pico fácil y pegarle a todos, Milei qué tiene en su haber ¿El lucho contra el kirchnerismo? Ha esto hay que ponerle el cuerpo como lo hicieron Elisa Carrió, Paula Olivetto, Mariana Zuvic y Mónica Frade que están con custodios, por las denuncias que hicieron contra De Vido, Aníbal Fernández, el matrimonio Kirchner, y contra toda la runfla del kirchnerismo que se llevó puesto al país”.

Javier Milei pide acabar con la "casta política".

Por otra parte, la hermana del Fiscal José María Campagnoli, afirmo que adhiere a muchas de las ideas económicas de Milei, pero no le gusta el modo que tiene para exponerlas. En este tramo la Diputada visualiza una recta y acelera a fondo: “Tengo miedo que se haya creado un personaje, como en su momento fue Bolsonaro en Brasil y quiera venir contra todo. Si viene contra todo ¿Qué es lo que queda? ¿Un gobierno militar? Un gobierno que no sea democrático, la anarquía. Porque él se presenta como anarcocapitalista ¿Qué significa eso?”

Antes de entrar a la curva, la Diputada, acomodo al otro economista libertario que compite por la Provincia de Buenos Aires: “Es lo mismo que Espert diciendo que hay que transformar a todos los delincuentes en queso Gruyere. Entiendo que eso lo pueda decir una víctima del delito, no un dirigente. El discurso del odio, el discurso violento no construye en democracia. La confrontación permanente de ir contra todos, no dice qué va a hacer después. ¿Qué es lo que devuelve ir contra todos? Estas cuestiones de personajes que aparecen como Superman, que le quieren transmitir a la población que son la solución a todos los problemas, ya sabemos que es mentira, que esos discursos y esos personajes no han contribuido en nada, por el contrario, han desilusionado a mucha gente que confió en ellos.

Legislativas, el día después del mañana

Al ser consultada por MDZ sobre las elecciones legislativas del domingo, Marcela Campagnoli, dijo que son estratégicas porque por primera vez le podemos arrebatar la mayoría automática al kirchnerismo en el Senado, y agregó: “Si el triunfo es contundente, cuando digo contundente tenemos que superar el resultado de las PASO llegar a los 120 diputados para tener la Presidencia de la Cámara de Diputados y poder cambiar la agenda legislativa, actualmente la agenda legislativa es la agenda de la impunidad. Para que esto ocurra la gente no debe distraerse con otras alternativas. El 14 de noviembre el voto tiene que ser estratégico. Le pido a la gente que no se distraiga esta vuelta con otras alternativas. Si tenemos un triunfo contundente puede cambiar de verdad la historia de la Argentina”

En cuanto al día después de las elecciones, la Diputada Campagnoli dijo que el 15 el país va a seguir estando como esta, lo que va a cambiar es el humor social. Agregó: “Cuando se tiene esperanza el sacrificio comienza a tener sentido. Creo que el kirchnerismo está en retirada y eso es muy bueno para el país, porque fueron doce años antes y dos años ahora de atropello a las instituciones, de una agenda de la impunidad, de la agenda de la corrupción”

La Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la impunidad de la vicepresidenta. “Fíjate que hace unos días le confirmaron a Cristina que va a cobrar el equivalente a 100 jubilaciones mínimas todos los meses, en un contexto de pobreza…. ¡Encima le van a dar un retroactivo de 120 millones! ¡Y el ANSES no apelo! Es una sentencia irregular. La ley es clara y dice que es incompatible el cobro de la pensión vitalicia con cualquier otra jubilación, pensión o retiro proveniente del estado nacional, provincial o municipal. Ella no puede cobrar las dos jubilaciones, la de Néstor y la de ella. Urge que los argentinos empecemos a tomar el toro por las astas y hacer las cosas que corresponden”, manifestó.

Marcela Campagnoli confirmo a MDZ que esta preparando una denuncia penal contra la titular de la ANSES Fernanda Raverta y contra el Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini, que es quien hizo el dictamen que habilito a que la titular de la ANSES no apelara esa sentencia.

Si quieren dialogar que lo hagan en el Congreso

La diputada que busca renovar su mandato, habló de la convocatoria al dialogo de Sergio Massa, su respuesta fue tajante: “Si no llamaron en estos dos años. ¿De qué dialogo hablan? Cada vez que llamaban te clavaban un puñal por la espalda, como le hicieron a Rodríguez Larreta sacándole puntos de la coparticipación, para aumentarla a la policía Bonaerense y nunca les dieron nada. No, no le creo ni a Massa, ni al gobierno ni a nadie. El lugar del diálogo es el Congreso, y ahí tenemos que dialogar. Por eso se llama Parlamento, PAR-LA-RE, hablar. El dialogo se va a dar en el Congreso, no en otro lugar”

Sin decisión política no se combate la inseguridad

Uno de los temas que más preocupa a la población es la inseguridad, sobre el tema la Diputada Marcela Campagnoli afirmó: “Para combatir la inseguridad primero hay que tener la decisión política de hacerlo que hoy no la tienen. Un gobierno que a vos te encierra en cuarentena, pero libera a los presos a la calle, es un gobierno que no tiene la convicción ni la decisión de combatir el delito…Segundo dotar a la fuerza de las herramientas tecnológicas, necesitamos más cámaras de seguridad, pistolas tazer, las herramientas que puedan tener las unidades estratégicas para controlar la calle y respaldar a la fuerza policial, sin permitir los excesos. La policía cuando ven que cualquier acto que hacen para combatir el delito es cuestionado no se sienten respaldados. No sienten el respaldo que si sentían cuando estaban Patricia Bullrich al frente del Ministerio Nacional y Cristian Ritondo en la Provincia”

Sobre la creciente inseguridad en el Conurbano Bonaerense, dijo:” “La Matanza tiene en plazos fijos una suma sideral de dinero. Porque dicen que esta bueno mantener un resguardo en dinero…. ¡¡¡Pero flaco!!! Un resguardo cuando no tenés cloacas, no tenés agua corriente, cuando no tenés seguridad, no tenés cámaras…¡Cuando los destacamentos policiales no están equipados! ¡¡¡No podés tener la plata en el banco, la tenés que invertir en la gente!!!“

La dignidad de la gente no se compra

Marcela Campagnoli, no esquivo nada y habló sobre el “plan platita”, dijo: “La gente tiene dignidad, no son un bolsillo o un estomago que se pueden llenar. Aquellos que no pudieron despedir a sus familiares, asistir a sus adultos o no pudieron despedir a un amigo tienen dignidad. Y por más que te llenen de plata, que te den electrodomésticos tienen la decisión en el cuarto oscuro de votar a quienes ellos consideren que pueden generar un cambio a esta realidad que hoy nos toca”

Se subió a la carrera por el Sillón de Dardo Rocha

La candidata a renovar su banca en el Congreso Nacional tiró una bomba política sobre el final de la nota, cuando le consultamos si en el 2023 iba a ser candidata a intendenta de Pilar, Marcela Campagnoli sorprendió con su respuesta, dijo: “Me veo más para gobernadora que para intendenta” y agrego: “Tiene que haber alguna candidata mujer también”

“La futura” precandidata a Gobernadora en el 2023, hablo sobre sus ejes de campaña pensando en el Sillón de Dardo Rocha y afirmo que se va a centrar en la seguridad, el trabajo y la educación. En el último punto no se guardó nada y dijo:” Hoy la educación en la Provincia de Buenos Aires esta manejada por los sindicatos, los estudiantes hoy no son el objetivo central en la educación. Se necesita mejorar el sistema alimentario escolar. A los chicos les están dando pizza, lo único que les dan es harina. Nosotros cuando fuimos gobierno lo mejoramos con nutricionistas, evaluando que era lo que se les podía dar nutricionalmente a los chicos con la cantidad de dinero que teníamos para el servicio alimentario escolar”. Por otra parte, en caso de ser gobernadora afirmo que no va a discriminar a ningún municipio por ser de otro color político como ocurre ahora y remarco hay muchas cosas por mejorar en la Provincia de Buenos Aires.