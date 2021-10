José Luis Espert adelantó el futuro de su espacio con el de Javier Milei

José Luis Espert, candidato a diputado de Avanza Libertad, aseguró que creará un "minibloque liberal" con Javier Milei. Además apuntó contra las organizaciones sociales y aseguró que: "hay que darle cero pesos".

"Junto con mi aliado Javier Milei la idea es conformar un minibloque liberal que pueda representar a la gente común. En este momento hay una división de tareas. Él en Capital y nosotros recorriendo un territorio enorme como es la provincia de Buenos Aires”, comentó en un diálogo radial.

Luego la conversación derivó hacia la situación económica y Espert aseguró que: "ningún país del mundo se edificó en base a planes. Los planes nunca pueden tener un monto, como ocurre hoy, que desaliente a la cultura del trabajo. La forma de quitar los planes sociales es con la generación de trabajo y hoy por hoy no existe eso. Se deberían auditar también porque hay mucho atorrante utilizándolos".

Sobre las organizaciones sociales, el candidato consideró que "hay que darles cero pesos. No podemos construir un sindicalismo a favor de no tener derechos". Y agregó: "acá está todo tan mal. La salud, la presión impositiva, las leyes laborales. Que no se puede solucionar todos los problemas sin atacar uno como es la educación. Si no hubieran destruido la educación se podría conseguir gente capacitada para trabajar".

Al mismo tiempo, criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el anuncio sobre otorgar miles de viajes de egresados gratis. "Me parece una medida deplorable, es como tirarle maní a los animalitos, una limosna. Yo le diría a los chicos que agarren el subsidio, pero que voten otra cosa porque no es por ahí. Lo que hay que garantizarles es la posibilidad de conseguir trabajo cuando terminen la secundaria", definió Espert.

El Kicibonsai la va de Papa Noel también. https://t.co/DyUNGw03xI — Jose Luis Espert (@jlespert) October 8, 2021

"Si el Gobierno pierde la elección creo que vamos a estar viviendo épocas muy turbulentas. Si lo que sucedió después de las PASO es muestra de algo estoy muy preocupado, hicieron temblar el país, se mataron en público", analizó respecto al posible resultado de las elecciones del 14 de noviembre. Además consideró que luego de esa fecha “ajuste va a haber. El tema es cuan brutal pueda llegar a ser. Va a haber que estar muy atentos a lo que hace el gobierno con el resultado de la elección".