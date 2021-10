Ricardo Lorenzetti reveló los secretos que existen dentro de la Corte Suprema

En medio del sacudón que ha generado la renuncia de la jueza Elena Higthon de Nolasco, Ricardo Lorenzetti rompió el silencio y reveló detalles del juego de poder que existe en la Corte Suprema. En este sentido, se refirió a la relación con el Ejecutivo Nacional pero también al diálogo que existe entre los distintos integrantes del máximo tribunal de Justicia.

“La Corte va a seguir funcionando normalmente”, manifestó y reconoció que Highton no dio "ninguna razón específica" sobre su decisión de renunciar.

“Hemos desarrollado un trabajo de más de 10 años en la Corte, tenemos una relación muy estrecha, muy amigable, pero también derecho a tomar esa decisión y a descansar”, explicó.

“Hay que ir a los hechos concretos, nosotros tenemos que ser serios. Nosotros hablamos, ayer durante un acuerdo hablamos normalmente. No podemos disminuir la enorme trascendencia que tiene una Corte Suprema, en una disputa menor”, agregó y negó las versiones que lo muestran aislado y sin diálogo con Horacio Rosatti.

“Por supuesto que me dirijo la palabra con Rosatti. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Cuando yo entré a la Corte, el doctor Rosatti era ministro de Justicia, él me recibió. Además nuestra responsabilidad es dialogar, consensuar, hablar. Es normal que haya disidencias en la Corte”, manifestó.

En este sentido, justificó sus expresiones en contra de la auto designación de Rosatti como presidente de la Corte Suprema. “Hay cuestiones que hay que explicar. Yo envié una carta explicando una posición frente a alguien que decide votarse a sí mismo. Hay dos posiciones: una que dice que es legítimo y otra que dice que no. Yo sentí la necesidad de fijar posición porque no pude estar en ese acuerdo, la presenté, la agregaron y la hice pública. Eso no significa impugnar la designación del doctor Rosatti”, sostuvo.

En lo que si fue claro Lorenzetti es en la necesidad de mejorar los canales de diálogo y retomar la institucionalidad en lugar de los trascendidos. “Creo que no hay manera de que una institución funcione en base a trascendidos, le hacen daño, es una cuestión de seriedad y de respeto”, expresó.

Por otro lado, aseguró que la actual conformación de la Corte no tiene diálogo con el gobierno nacional. y dijo que desde que asumió Martín Soria como ministro de Justicia no ha existido convocatoria al presidente de la Corte. Al ser consultado sobre que presidente se enojó más con la Corte (Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández), Lorenzetti dio una respuesta amplia:“Todos se enojaron, pero nosotros no podemos aplicar fallos para que se enojen o no, nosotros tenemos que aplicar la Constitución Nacional”.

