La sorprendente expresión que eligió Máximo Kirchner para atacar a JxC

Máximo Kirchner volvió a criticar a Juntos por el Cambio por no dar quórum ayer para la sesión especial en la que se iba a debatir el proyecto de etiquetado frontal en los alimentos. "Perjudica a la sociedad y no a un espacio político y dirigente", deslizó. Y agregó: "Ya no estamos a 7 de ser Venezuela sino a 7 diputados de poder legislar en favor de diferentes sectores de nuestra sociedad”.



“Plantean excusas para transformar lo accesorio en lo principal. Las cuatro leyes para sancionar ayer en caso de que hubiera quorum tenían que ver con trabajos muy horizontales que realiza la sociedad para ganar derechos vinculados a la salud, viñateros y situación de calle”, manifestó en una entrevista con Radio Con Vos.



Kirchner se mostró optimista para poder alcanzar un acuerdo con la oposición para celebrar en las próximos días una nueva sesión, ya que son temas que, dijo, "apuntan a cuidar la salud de los argentinos y advertir sobre los efectos nocivos de determinados productos alimenticios".





“En estos días vamos a conseguir que se sienten a sesionar, porque incluso dentro de su bloque estaban muy amargados porque no los dejaron dar quórum”, esgrimió.



En esa línea de pensamiento, Kirchner añadió que se comprometieron en el Frente de Todos "a no incorporar otros temas para evitar que se considerara que usábamos Etiquetado como mascaron de proa, y así lo hicimos".



"Tenían cuatro temas para ampliar derechos. Es lo mismo que hicieron con la ley de fuego y con el Aporte Solidario y Extraordinario", completó y agregó que "siempre que hay leyes que rozan intereses empiezan con una cuestión de formas y no de fondo".



Afirmó que "lo cierto es que eran leyes que benefician a la sociedad desde diferentes sectores y confiamos en que las vamos a convertir en ley”.



"Lo que uno notó en la semana previa con las declaraciones de la exgobernadora es que aspiraban a quedarse con la Presidencia y estar en la línea de sucesión del Ejecutivo; les recuerdo a todos que en 2015 se le cedieron al macrismo las dos presidencias del Senado y diputados porque no tenían número”, dijo.



El diputado Máximo Kirchner ironizó: "Yo pensé que la primera propuesta iba a ser cómo pagarle al Fondo, no quedarse con la presidencia de la Cámara".