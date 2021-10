Desde el Gobierno hablaron sobre una reforma laboral: ¿es posible?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió a la probabilidad de de aplicar una reforma laboral. Allí, señaló que "no somos dogmáticos y no tenemos una mirada contraria a la reforma", pero dejó en claro que no quiere "conceder derechos laborales".

"Tenemos que convencer a al gente que tenemos que continuar este proceso de recuperación, que es con industria y desarrollo. Nuestra mirada poselectoral es de como reforzamos para que esta recuperación le llegue a toda la gente", afirmó a Radio con Vos.

En relación a las propuestas que llegan desde el espacio de Juntos por el Cambio de una flexibilización laboral para aumentar las contrataciones, Kulfas sostuvo que el Gobierno no tiene "ningún problema en que se discutan convenios laborales que en muchos caos son viejos y que requieren alguna actualización".

Sin embargo, aclaró: "Lo que no estamos dispuestos es a conceder derechos laborales".

"Una cosa es discutir cómo se puede modificar un derecho laboral para que sea más efectivo y que sea mejor para el trabajador y el empresario, pero discutir que va a tener menos derechos y que eso les va a generar más trabajo, no estamos de acuerdo", expresó.

"No somos dogmáticos y no tenemos una mirada contraria a la reforma. A lo que se apunta es a que pueda crecer el empleo pero nunca perdiendo derechos de los trabajadores", finalizó.

Por otro lado, añadió que "Argentina sale adelante no con planes sociales, que son para una transición dura que nos toca, sino con trabajo genuino, más producción nacional y más exportaciones, que son las que financian la demanda de importaciones para el sistema productivo que hoy tenemos".

Según el ministro, los proyectos sobre los que avanza el Ejecutivo nacional son para "crear trabajo en el país a cambio de beneficios impositivos por el incremental de exportación. Hay un esfuerzo compartido entre el Estado y las empresas, en donde se resignan ingreso futuros a cambio de más inversión y empleo".

"Un país se desarrolla y genera más progresos social no con planes sino con empleo de verdad, y eso significa una estructura productiva que se modernice y genere nuevas oportunidades", dijo Kulfas.