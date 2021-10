Diego Brancatelli sufrió el desabastecimiento en su local y en redes se burlaron de él

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli mostró en primera persona las complicaciones que están teniendo las pymes para cumplir con la medida de precios congelados dispuesta por el Gobierno.

El periodista K es dueño de un supermercado en la localidad bonaerense de Caseros y habló sobre los inconvenientes que están teniendo para poder cumplir con la medida del Gobierno, que dispuso el congelamiento de más de 1.400 productos durante tres meses. En una nota que le hicieron en su local, el periodista K reveló que el desabastecimiento ya comienza a afectar a su supermercado.

El periodista K recibió burlas y memes en redes sociales.

"Fíjense lo que nos pasa a las pymes: una gaseosa cola -la más conocida del mundo-, de 2 litros y cuarto, según el listado oficial del Gobierno, debe valer al público como máximo 199 pesos. Hoy llegó el camión mayorista, ¿y cuántos nos costó? 208 pesos", se había quejado Brancatelli en Intratables.

"Es más caro lo que se la venden a los comercios que lo que es el precio máximo. Para respetar el precio máximo tengo que vender la gaseosa más barata de lo que me la venden a mí", se quejó el periodista K.

Luego Brancatelli contó que algunas empresas venden solo parte de sus productos porque no están de acuerdo con el congelamiento. "No envían los precios porque no van a vender hasta que finalice el congelamiento", sostuvo el periodista K.

El viernes a la mañana, Brancatelli brindó una nota desde su supermercado y mostró que el desabastecimiento ya comienza a impactar en su local, por lo cual rápidamente se convirtió en tendencia y fue objeto de burlas y memes en redes sociales.

Otros aprovecharon para criticar a Brancatelli porque su local no cumple con los precios máximos dispuestos por el Gobierno. "Si me vienen a reclamar, les digo que vayan a decirle a la empresa (mayorista) que me venda más barato. Que controlen a las empresas y no a nosotros", se quejó Brancatelli.