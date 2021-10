El Gobierno le hizo un pedido especial a la oposición

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que "comparte la visión" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que el "problema son los monopolios formadores de precios" y le pidió a la oposición que "no trate de minar" el acuerdo de la Secretaría de Comercio Interior con las empresas.



"Escuchamos al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que el problema son los monopolios formadores e precios. Le decimos que esa visión la compartimos y que entonces sería bueno que no traten de minar este acuerdo que estamos haciendo", expresó Cerruti, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.



En contraposición, la portavoz destacó que los "gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumpla" el congelamiento de precios.



"El acuerdo de precios que se alcanzó con una cantidad enorme de empresas y que se fueron sumando otras después, incluso de firmada la resolución, está funcionando, está avanzando y los gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumplan", insistió la funcionaria.



Al respecto, amplió que los "intendentes del Gran Buenos Aires han salido todo el fin de semana pasado a ver cómo se estaba cumpliendo en sus propios distritos" la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que abarca a 1.432 productos.



Por otra parte, ante un consulta, evaluó que lo "más antipático es que la gente llegue al supermercado y la gente se frustre porque no puede comprar lo que necesita comprar o tenga que elegir entre un producto u otro porque no le alcanza para comprar los dos".



Cerruti, sobre este punto, aseguró que "nuestra meta y nuestra mirada tiene que con aquellos que consumen y lo que pueden acceder todos los argentinos".