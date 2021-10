Alberto y el G20, Manzur en Formosa y el homenaje a Néstor con las banderas en alto

El acto en homenaje al 11º aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner tuvo, como todo acto, sus perlitas. Respecto de la participación de la militancia y de los funcionarios, no cabe duda de que fue masiva. Miles de personas pudieron ingresar al estadio del Club Deportivo Morón, con banderas, bengalas, remeras con la cara del fallecido y homenajeado expresidente y otras miles se quedaron afuera. Fue un acto multitudinario. Sonó la Marcha Peronista y quizás fue uno de las pocas consignas que cumplió a raja tabla la militancia.

Entre las frases más destacadas que tuvo Alberto Fernández, único orador del acto, estuvieron las referidas al FMI y a las reseñas de la gestión de Néstor al respecto. "Si algo tenemos de suerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo", dijo luego de mencionar que en 2003 también tuvieron que lidiar con la deuda con el FMI.

También dijo que cuando el Frente de Todos asumió "el país estaba en default, porque lo cierto es que Argentina en enero de 2018 ya no podía pagar las deudas que había tomado en el exterior, y por eso tuvo que solicitar el préstamo al FMI, para pagar esas propias deudas".

Mientras tanto, y en las antípodas, integrantes de Juntos por el Cambio fueron a visitar a Mauricio Macri para brindarle "su total apoyo" en el marco de la causa en la se lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Mientras tanto, además, seguro esperaban expectantes salir al cruce por "la cantidad de personas en el estadio", por "la falta de cumplimiento de protocolos", por "los furcios del Presidente".

Todos en modo campaña

El acto, por supuesto, estuvo teñido de enunciados de campaña electoral. "Si todavía no se cierra un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar". Bueno, en todo caso, el arreglo del pago al Fondo fue parte de las promesas de campaña que Alberto hizo previo a las presidenciales de 2019. Por otra parte, es uno de los acuerdos que mantiene en vilo a gran parte de los sectores que componen el Frente de Todos, los cuales, además, ya le han dicho a Alberto que no pague la deuda. Hebe de Bonaffini fue quizás la más explícita en este sentido.

Por su parte, ahora Alberto viaja a Europa para participar de la cumbre del G20 y la cumbre del cambio climático. Allí, el Presidente volverá a postular la necesidad de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el "riesgo generalizado de crisis de deudas externas en los países en desarrollo", aseguran fuentes oficiales.

Manzur también andará cerca de sus pagos, un poquito más hacia el lado del litoral, específicamente en Formosa, donde revisarán los proyectos de infraestructura en materia hídrica y vial en distintas localidades de la provincia que se firmaron hoy en la Casa Rosada junto al gobernador Gildo Insfrán.

"Tengo la instrucción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de trabajar junto a las provincias para generar empleo a lo largo y ancho del país, respetando la geografía, la diversidad y la idiosincrasia de cada región", destacó Manzur al término del encuentro, según se informó oficialmente.