Quién es el victorioso intendente kirchnerista que la anticipó campaña para diferenciarse

El intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achával, es uno de los políticos del kirchnerismo que resultó victorioso en la debacle del Frente de Todos de las PASO. No sólo ganó por más de cinco puntos sobre las listas de Juntos, sino que amplió la ventaja respecto a las elecciones del 2019. Esto lo posiciona como una figura con proyección, si se confirman las cifras obtenidas hace un mes.

Es por eso que el jefe comunal salió a marcar esa diferencia, anticipando la campaña en el distrito con su figura excluyente como protagonista. Desde hace varios días, los grandes carteles publicitarios apostados a los costados del Acceso Norte muestran su cara, su apellido y una leyenda simple: Presente y Futuro. También aparecen otros con sus obras que se vienen realizando, como la próxima inauguración del nuevo hospital de Pilar.

Durante la campaña previa a las PASO, en esos mismo carteles, la estrategia estaba centrada en las figuras principales de la elección. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz, en el marco de la idea de plebiscitar la gestión del Gobierno nacional. La imagen de Achával no aparecía.

La nueva realidad hizo que el funcionario municipal saliera a consolidar sus logros. La decisión no está consensuada con la mesa chica kirchnerista. Tampoco es en disidencia. Surgió por iniciativa propia y no es censurada. Entre mañana y pasado, en el distrito se comenzarán a ver los carteles “oficiales” de la campaña, en los que volverán a aparecer las figuras principales. Pero la jugada ya está hecha.

Achával salió a “ponerse la campaña al hombro”, como comentan en el edificio municipal pilarense, para no quedar enredado en un retroceso kirchnerista a nivel nacional. De todas formas, está claro que el político está alineado con la conducción partidaria.

Este protagonismo, que no tuvo en la estrategia anterior a las PASO, fue una forma de destacar su gestión, antes los ojos de los votantes, para no ser arrastrado por una posible derrota del Frente de Todos.

Su relación con el presidente y el gobernador es fluida y afectuosa, más allá de que vivan momentos políticos diferentes en cuanto a los votos. Achával logró reconquistar un municipio tradicionalmente peronista y, en base a su gestión, sumó adhesiones de sectores sociales que no suelen votar a esa fuerza.

Pilar es un distrito de fuerte contrate, con zonas de nivel social bajo, y countries y barrio cerrados, en donde vive una población de alto poder adquisitivo. Los planes de Achával, hasta este momento, no tienen en vista un salto a una candidatura a la gobernación. Piensa en la necesidad de un segundo mandato para consolidar la transformación que impulsa en la localidad bonaerense.

Lo que suceda después de las elecciones de noviembre es una incógnita. Según el resultado, el panorama puede cambiar. Si se repite el derrumbe kirchnerista, habrá que rescatar a políticos que hayan podido sobrevivir a la hecatombe. Achával puede ser uno de ellos y tener una proyección diferente.

Con 42 años, tiene una forma de gobernar basada en la imagen de saber gestionar y alejada de los enfrentamientos innecesarios. Es un político que, por sus orígenes y perfil, demostró que puede seducir a una clase media y algo más que le es esquiva al peronismo, pero que por su pertenencia partidaria penetra en los sectores menos beneficiados.