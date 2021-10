Fin del debate: desde chicanas a aciertos en la lectura de conflictos sociales en Argentina

Una vez más, en una segunda edición, esta vez destinada a candidatos para la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, se realizó en el programa "A Dos Voces", emitido por el canal de noticias TN. Del encuentro participaron los candidatos Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cynthia Hotton (Más Valores).

Los cruces más calientes

Por definición general, el debate fuerte y más cruzado se dio entre Victoria Tolosa Paz y Diego Santilli, del Frente de Todos y de Juntos, respectivamente. La candidata oficialista señaló a Santilli como parte de un gobierno que había hecho negocios con la Justicia, que había designado a miembros de la Corte por decreto y que había aplicado todo tipo de subas en los precios de productos y servicios.

En detalle, Tolosa Paz le señaló a Santilli: "Tras el fracaso político y económico de Macri y Vidal en la Provincia de Buenos Aires, nos votaron porque les dijeron no al tarifazo, no al cierre de pymes, no a la destrucción del salario, no a la perdida de miles de puestos de trabajo, no a la deuda, no al FMI. Fue tal el desastre de Vidal en la Provincia, que se escapó. Por eso está acá Santilli".

Santilli y Tolosa Paz fueron los protagonistas del debate.

Por su parte, Santilli respondió refrescándole la memoria a la candidata oficialista y le repasó todos los desaciertos y privilegios que ejecutó el Gobierno de Alberto Fernández durante la gestión.

En ese sentido, el eje discursivo de Santilli fue acusar al oficialismo de resguardarse en privilegios. "Los bonaerenses y los argentinos dijimos basta, queremos un país distinto; un país que respete nuestras libertades, donde todos seamos iguales ante la ley, un país más justo, donde le pongamos fin a la impunidad. Tenemos que volver a creer en el valor de la palabra y hacer cumplir la ley, porque las leyes están para cumplirse y nadie, tenga el cargo que tenga, puede estar por sobre todos los argentinos. Basta de privilegios".

Del Caño y Espert, palo a palo

En el tramo final del debate, el previsto para el intercambio directo de palabras entre solo dos de los candidatos, en forma de parejas, Nicolás Del Caño chicaneó a José Luis Espert sobre las empresas que realizan "fraudes laborales" al disimular las relaciones de trabajo de dependencia en contratos de monotributistas. Además, Del Caño acusó a Espert de haber constituido su propia fuerza política como consecuencia de "no haber sido admitido como candidato en Juntos por el Cambio".

Del Caño apuntó con todo a Luis Espert

Randazzo y Cynthia Hotton, mesurados y comedidos

Este fue el dúo más ameno, si se quiere. Fueron los que menos chicanearon y los que mantuvieron un registro diplomático, sin interrupciones a los demás candidatos. De hecho, más que oposiciones, encontraron coincidencias.

Pese a encontrarse en campos ideológicos opuestos, Cynthia Hotton y Florencio Randazzo expresaron su preocupación por el crecimiento de la inseguridad en el conurbano bonaerense y destacaron que es necesario aplicar medidas urgentes y de fondo para garantizar la paz y la libertad de los ciudadanos, como así también aplicar duras sanciones para quienes cometen delitos graves.