Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Paco Pérez: los gobernadores pasaron por el quirófano

La vida de los políticos no es sencilla y suele estar tapada con el estrés. Pero Rodolfo Suarez dice tener una vida sana. Es parte del grupo de políticos que cortan la rutina con el running, la alimentación equilibrada y una pausa a la rosca. Suarez, igual, tiene problemas de salud que lo obligarán a hacerse una intervención y tomarse licencia de una semana. El gobernador se suma a los mandatarios que tuvieron que pasar por el quirófano mientras estaban en funciones.

Suarez tiene una arritmia que necesita una intervención para ser solucionada. Técnicamente "no es una operación", aseguran los especialistas, sino una "ablación del sistema de conducción". Pero requiere un abordaje invasivo.

Los últimos gobernadores de Mendoza tuvieron que pasar por el quirófano, por una u otra cosa. Alfredo Cornejo, por ejemplo, tuvo que ir al quirófano por su diverticulitis. En ese caso fue para mejorar el diagnóstico. Cornejo fue internado dos veces por ese problema cuando era gobernador: Primero en el hospital español, y luego en el Central. Ya como exgobernador fue operado de urgencia, también en el Hospital Central. Fue por una hernia inguinal. Cornejo también fue internado el año pasado en el mismo hospital cuando tuvo un principio de neumonía por covid.

Cornejo tuvo problemas de salud mientras era gobernador.

El exgobernador Francisco Pérez también tuvo problemas de salud mientras estuvo en la función pública. Primero, fue operado de urgencia de apendicitis cuando era ministro de Obras. Luego, le diagnosticaron diabetes tipo 2. Y antes de dejar el cargo fue operado, pero por "torpeza deportiva": se quebró el peroné en un partido de fútbol y estuvo con muletas por varias semanas. "Paco" tiene problemas coronarios parecidos a los del gobernador actual.

Francisco Pérez tuvo que pasar por el quirófano como ministro y como gobernador.

Hacia atrás hubo otros que tuvieron problemas similares. Carlos Ciurca tuvo un pico de estrés y fue internado y también tuvo que alejarse un par de semanas de la vida pública por una intervención capilar. Cobos, en cambio, no tuvo grandes problemas y sí fue parte de una situación particular cuando era candidato: su rival peronista, Guillermo Amstutz, fue internado de urgencia en plena campaña y Cobos fue a visitarlo al hospital Lagomaggiore.

Al ser dirigentes políticos de relevancia, no pasa desapercibido dónde se atienden. Los gobernadores y ministros tienen OSEP como obra social al ser empleados públicos. Esa obra social cubre la totalidad de las prestaciones. Cornejo se operó siempre en el sistema público y Paco Pérez en prestadores de OSEP. Suarez viajará a Buenos Aires para hacerse la intervención para corregir la arritmia y lo hará por recomendación médica. Esa práctica se realiza en Mendoza. "Tengo un corazón sano, hago deporte permanente, no cometo excesos, no fumo. Se soluciona con una intervención y por la experiencia lo voy a hacer en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires el próximo viernes", dijo ayer el gobernador.