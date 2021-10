Ferraresi a plena campaña: "Buscamos construir 100 mil casa por año"

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, brindó declaraciones a la prensa en la movilización por el Día de la Lealtad y aprovechó para deslizar promesas de campaña, entre otros comentarios.

“Nosotros sentíamos que había una necesidad de movilizarse y recuperar lo mejor de la historia que fue aquel 17 de octubre donde todo empieza. Nos obliga los que estamos en el gobierno a profundizar las políticas”, sostuvo el funcionario.

Respecto a los resultados de las PASO de septiembre y la posibilidad de revertilos, dijo: “trabajamos para eso. Podemos llegar o no y si no llegamos es porque no hemos generado la expectativa de la gente, pero lo importante es el 2023”. Además, aseguró que “quedan dos años de gobierno, para profundizar las políticas, abrazar a la gente, reconstruir la Argentina después de un año muy difícil para todo el mundo y para Argentina también”.

Sobre su ministerio y la construcción de viviendas, señaló que “ya hay más de 62.000 viviendas en construcción, a fin de año vamos a llegar a más de 120.000 y 30.000 entregadas. Y a partir del año próximo serán 100.000 viviendas por año”.

Respecto a la posible aplicación de la ley de Abastecimiento, aseguró que no corresponde a su ministerio pero que como militante considera que “todas las herramientas que tiene el gobierno en favor del pueblo tiene que aplicarlas”. En ese sentido agregó: “nosotros rompimos con el sistema financiero en entregar créditos a tasa cero que ajusta por salario y no los que entregó el macrismo que ajustan por UVA”.

“La tarea es retomar el trabajo territorial. Los gobernadores le ponen una cercanía que nosotros en el gobierno nacional aprendemos cada vez que vamos a una provincia”, comentó. “Siempre buscamos consenso. Argentina necesita políticas de estado. Cuando nosotros planteamos un plan quinquenal de viviendas con 100.000 por año necesita de acuerdos, de ejecuciones a través de las provincias”, finalizó.