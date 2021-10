Acto en Plaza de Mayo, hablan los dirigente por el Día de la Lealtad Peronista

El presidente Alberto Fernández tuvo su idas y vueltas en relación al acto por el Día de la Lealtad Peronista; primero dijo que prefería no hacer una concentración, después dio marcha atrás y publicó un comunicado en el que convocó a toda la militancia "a estar más junta que nunca". Por eso, hoy se realizan distintas concentraciones y marchas que, principalmente, desembocaron en un acto en Plaza de Mayo.

Las palabras de Hebe

Entre las primeras oradoras estuvo Hebe de Bonafini, que desde hace meses mantiene una posición crítica frente al oficialismo, sobre todo con el Presidente. Entre sus primeros enunciados, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo le dijo al presidente que ella se siente muy triste por la situación, ya que el "se junta siempre con los ricos, con los grandes empresarios, etc., y a nosotros ni nos escucha ni nos mira".

Además, le apuntó: "Espero que esta vez nos escuche, porque nosotros lo votamos y seremos las primeras que vamos a pedir que lo voten si usted nos acompaña a no pagar la deuda externa. Nosotros no podemos hacernos cargo de lo que robó Macri".

Usted nos quiere hacer pagar un robo, le dijo al Presidente

"Acá no quedó nada, acá quedó pobreza. Señor presidente, más de la mitad de la población somos pobres. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Otra vez con la plata de los pobres? Basta, estamos cansados de pagar deuda. La deuda no es nuestra, las deudas que tuvimos las pagamos, pero las que hemos hecho nosotros, no las que hicieron otros y que ha sido un robo. Usted nos quiere hacer pagar un robo.

Noticia en desarrollo...