Ofelia Fernández habló del debate en la Ciudad, fulminó a Vidal y se despegó de Santoro

La legisladora por la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández habló del debate entre candidatos realizado durante la noche del miércoles. Allí, le bajó el precio al intercambio entre aspirantes a llegar al Congreso y apuntó contra María Eugenia Vidal al manifestar que la exgobernadora muestra "incoherencias grandes". Además, dijo que el Gobierno "no entendió los pilares fundamentales del peronismo".

“Me divirtió el debate para ver qué hay sobre la mesa. Lo que Leandro Santoro, que es mi candidato, desnudó, es que detrás de un buen coaching con buenos títulos, como los que tuvo Vidal, se pueden encontrar incoherencias grandes. Como por ejemplo cuando explicó que durante el Gobierno anterior se vieron obligados a tomar deuda y que eso no tenía que pasar más a decir luego que ella resolvería el problema del FMI pidiendo más deuda”, dijo la integrante del Frente de Todos en C5N.

Al referirse al debate a grandes rasgos, esgrimió que es “un evento para hacer afirmaciones programáticas destinadas para un segmento más bien politizado”.

A la hora de hablar de Leandro Santoro, candidato a diputados de su propio partido político y jurisdicción, Fernández sostuvo que "la dificultad de nuestro espacio es que no gana con una buena campaña, sino con una buena gestión”.

Leandro Santoro es el candidato porteño en representación del Frente de Todos.

Y sobre un posible resultado en noviembre añadió: “No lo veo muy fácil, pero al menos a mí no me importa solo ganar elecciones, si bien sé que es una parte fundamental para transformar la realidad, pero digo: ‘Aprovechemos este clamor popular para reorientar la política'".

“No hubo una política segmentada para los jóvenes. No es el que el Gobierno no entendió al ambientalismo o al feminismo, sino los pilares fundamentales del peronismo como tal, trasladados a una generación en particular", comentó.

En tanto, sobre el desempeño del candidato ultraliberal, Javier Milei, esgrimió: "Estuvo flojísimo, pensé que iba a aprovechar muchísimo más esa instancia. Si bien sabemos cuál es su trayectoria para afuera es ‘el nuevo’, el que no tiene que rendir cuentas, y no me pareció que desplegara demasiado”.