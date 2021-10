La curiosa razón por la que Espert trató de "simios drogados" a los kirchneristas

A través de sus redes sociales, el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el frente Avanza Libertad, José Luis Espert, realizó comentarios que no pasaron desapercibidos dada la violencia de los mismos. El economista se refirió al feriado de este martes y trató a los kirchneristas de "simios drogados".

Espert realizó las polémicas expresiones al mismo tiempo que citó una nota de la agencia de noticias Télam que trataba sobre el cambio de denominación que el gobierno de Cristina Kirchner le dio al feriado en 2010. Desde ese año se le llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural y no Día de la Raza como históricamente se hizo.

El candidato a diputado, fiel a su estilo, no anduvo con metáforas y manifestó se descontento con la nueva denominación impuesta por el kirchnerismo. "Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán", escribió Espert en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, el tuit de Espert generó una ola de respuestas en la red social y no es algo que sucede por primera vez con el economista ya que suele atacar con frecuencia a algún personaje ligado al oficialismo tal como hizo con Juan Grabois cuando aseguró que "lo metería preso" por cortar la calle.

Respecto al cambio de denominación del feriado, la iniciativa comenzó en 2007 por impulso del Inadi, que presentó un proyecto para que la fecha se convirtiera en un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”. En noviembre de 2010, a través de un decreto, la expresidenta Kirchner lo llevó a cabo.