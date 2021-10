Los millones que gasta Sergio Berni para promocionarse en las redes sociales

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, gastó en el último año y medio más de 20 millones de pesos para promocionarse en las redes sociales. Incluso contrató a un ejército de 'trolls' para que viralicen sus contenidos y promuevan una imagen positiva suya, pero lo terminaron denunciando ante la Justicia porque nunca les pagó el sueldo prometido.

Un informe del programa PPT Box, emitido anoche en el canal El Trece, reveló que Sergio Berni utilizó fondos públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia de coronavirus con fines propagandísticos, siempre con el objetivo de instalarse como dirigente de envergadura que busca alcanzar la gobernación bonaerense y, eventualmente, la Presidencia de la Nación.

El puntapié inicial de ese proyecto personal fue la contratación en abril del año pasado de 40 jóvenes que sirvieron como 'trolls' para crear cientos de cuentas truchas en Instagram, Facebook y Twitter, instalados en un búnker ubicado en el comando central del Ministerio que funciona en Puente 12, donde además tenían que postear contenidos y comentarios en su favor.

A fines del año pasado, sin embargo, Facebook detectó el truco y dio de baja a más de 1.000 cuentas con identidades falsas, aunque los exempleados aseguran que llegaron a crear más de 2.000 cuentas. Según un informe de la red social, el grupo incurrió en una "amplificación inauténtica de publicaciones y artículos de noticias relacionadas con Sergio Berni".

Pese a que prestaron servicios durante cuatro meses, los jóvenes denunciaron que Berni nunca les pagó por los meses trabajados y tampoco cumplió con su promesa de incorporarlos a la planta del Ministerio de Seguridad. El contrato estipulaba que los 'trolls' debían cobrar 40.000 pesos mensuales. Por ende, presentaron una denuncia ante la Justicia laboral bonaerense para que se les abone el pago de sueldos atrasados más aportes y alguna compensación.

El monto mínimo total es de 6.400.000 pesos que le costará a la provincia de Buenos Aires una vez que la demanda sea resuelta en favor de los exempleados.

Por otro lado, el informe de PPT Box señaló que en octubre del año pasado el Ministerio de Seguridad bonaerense contrató a una productora por más de 12 millones de pesos para la creación de contenidos audiovisuales centrados en la figura de Sergio Berni, lo cual incluyó también algunos spots polémicos como el que parodia otro del candidato a diputado nacional Florencio Randazzo.

Asimismo, la cartera firmó en noviembre pasado otro contrato con Comunicaciones Sudamericanas S.A. para la difusión de contenidos en redes sociales. El monto de ese acuerdo ronda los 3.360.000 pesos.

Toda la campaña en favor de Sergio Berni le costará a la sociedad bonaerense más de 21 millones de pesos, cerró el informe.

"Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que no tenían ni idea de lo que ocurría y que no pueden saber lo que hacen cada uno de los empleados. Además le echaron la culpa al que supuestamente contrató a los trolls en ese momento y hoy no está más en el organismo", explicó la periodista Mariel Fitz Patrick sobre la respuesta oficial.

De todas formas, no será la única demanda que Berni deberá explicar en la Justicia, ya que mañana una fundación presentará otra denuncia contra el ministro por malversación de caudales públicos y la eventual inteligencia ilegal, ya que los exempleados eran obligados a hacer un monitoreo de comentarios de usuarios reales que volcaban en un informe y tenían que elevar al Ministerio.