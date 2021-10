Se invierte menos en educación y la escuela cambió de rol para cubrir emergencias

Se prestan las zapatillas para ir a la escuela, y necesitan ir no solo para recibir clases: allí tienen comida segura los tres niños y adolescentes de la casa. Ana, la madre, sufrió por la pandemia que alejó a la familia del único brazo el Estado que le llega a sus hijos. "No quiero que dejen la escuela y por eso hacemos un esfuerzo. Al menos tienen algo", dice la joven. La educación en Argentina también corre detrás de la realidad: su rol de semilla del futuro dejó de ser prioridad y la escuela ahora es puro presente. No es culpa de la escuela, sino que es escenario de lo que pasa. En un país donde todo es urgente, parece imposible destinar recursos hoy especulando que rendirá frutos a futuro. En realidad de eso se trata invertir en educación, algo que llena discursos familias y políticos, pero que no se concreta en la vida diaria. La inversión educativa en Mendoza y el país se ha deteriorado e los últimos años y ahora buscan recuperar, en números.

En una provincia donde 6 de cada 10 niños viven en hogares pobres, las aulas se abren también para que puedan alimentarse. Cerca de 300 mil niños y adolescentes reciben alimentos y para muchos es la principal comida del día. No se discute si hay bibliografía actualizada, computadoras o programación. La doble escolaridad no es par que haya inglés, apoyo en artes o tecnología; sino para garantizar alimentación. Ocurre una paradoja. Se hacen más esfuerzos presupuestarios, pero se invierte menos en educación.

Si se toma el Presupuesto "liso y llano" de la Dirección General de Escuelas, la inversión estatal perdió respecto al presupuesto general. En 2016 era el 20%, este año fue el 14% y el año que viene se prevé que sea el 17%. En realidad Mendoza hace un esfuerzo educativo mayor y a los 73.023 millones de pesos, hay que sumarle algo más de 2 mil millones de pesos para infraestructura (reparaciones). Pero cada vez hay más necesidad de gasto en temas laterales a la educación, pero indispensables. Uno de ellos es la asistencia alimentaria, a lo que se destinan casi 2 mil millones de pesos más que hacen parte a la inversión educativa. También al rol de la educación en crisis. La escuela es la única parte del Estado que llega a todos, o mejor dicho la mejor distribuida. Por eso se convirtió también en la forma de transmitir asistencia en las emergencias.

Cada vez hay más presupuesto destinado a temas laterales a la educación, pero esenciales por la crisis.

El Presupuesto educativo se desgranó en los últimos años. Incluso hay causas curiosas, como el ahorro en educación que fue a parar a otros destinos. Ocurrió, por ejemplo, con la aplicación del ítem aula. Desde que se implementó a política de descontar los días y no pagar aumentos a quienes faltan sin justificación, bajó la cantidad de licencias y reemplazos. El Estado se ahorró miles de millones de pesos que fueron a rentas generales. El debate ya se había planteado en la gestión pasada: que el ahorro que se hace sea reinvertido en educación.

El "esfuerzo" educativo supera el 30% del presupuesto provincial y está apuntado más a la contingencia que a lo profundo. Por eso se destina más a infraestructura básica y de mantenimiento, que a nuevas escuelas. El año que viene se prevé construir cuatro nuevos edificios, la misma cantidad de edificios que se destinarán a salas de apuestas nuevas.

El deterioro del presupuesto educativo es general. La Nación se desentendió en la década de los 90 del financiamiento directo de las escuelas. Como en muchos temas, Casa Rosada recauda todo, pero no tiene responsabilidades directas. Ahora aporta a través del Fondo de Incentivo y algunos programas puntuales. La única responsabilidad directa son las Universidades. Sí hay distritos que dependen altamente de los fondos federales, los automáticos y los discrecionales. Mendoza no está en ese lote. Incluso, un estudio del CIPEC indica que las mayores transferencias nacionales a algunos distritos no redundan necesariamente en mejor inversión. Por el contrario, donde más aporta el Estado central, hay menos esfuerzo presupuestario provincial; una especie de desidia política. "No son las provincias que mayor esfuerzo por la educación realizan las que logran tener un gasto por alumno estatal más elevado. Por ejemplo, Buenos Aires y Formosa presentan un gasto por alumno estatal similar, pero para ello la primera realiza un esfuerzo financiero por la educación más de un 50% superior a la segunda. O, con un esfuerzo educativo inferior al de Buenos Aires, Tierra del Fuego alcanza un gasto por alumno estatal casi 3 veces superior", ejemplifican.

Según un estudio de la OSC Argentinos por la Educación, entre los años 2008 y 2011 "se registró un crecimiento de la inversión educativa en ambos niveles de gobierno, elevándose del 5,0% al 5,4% del PIB, respectivamente". Luego hubo un estancamiento hasta el 2015 y desde el 2016 "se evidenció un cambio de tendencia: se redujo el nivel de gasto respecto del PIB". Incluso a niveles constantes en 2018 "se redujo cerca del 8% el total consolidado (en Nación cayó 12% y en las provincias, 7%)".

La pandemia generó algo curioso. Hubo mucho menos demanda presupuestaria en educación porque el gasto se transfirió a las familias. Nuevamente la prioridad fue la alimentación y al menos tener alguna conexión entre docentes y alumnos. Dentro del oficialismo de Mendoza hubo fuertes críticas que solo se mantuvieron en secreto por lealtad política: las escuelas estuvieron cerradas y no se aprovechó para arreglarlas y adecuarlas. Otras mega estructuras que también maneja Cambia Mendoza, como la Universidad Nacional de Cuyo, se encerraron más rápido que cualquiera y no solo bloquearon cualquier posibilidad de apertura, sino que aportaron pocas soluciones educativas a la comunidad.