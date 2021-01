Más de 500 mendocinos firmaron una carta para que Boudou quede preso

Más de 500 mendocinos firmaron una declaración pública contra los pedidos de amnistía o indulto al ex vicepresidente Amado Boudou surgidos del kirchnerismo.

La carta, que se titula "Prisión efectiva a Amado Boudou", tiene un enfático inicio: "En la Argentina de hoy no hay 'presos políticos'. Hay políticos presos y entre ellos se encuentra Boudou, delincuente imputado, procesado, juzgado y condenado en todas las instancias judiciales, contando en todas ellas con derecho de defensa de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente".

El segundo párrafo sostiene que "la justicia argentina no persigue a personas por su pertenencia política".

"Creer que los medios de comunicación formatean la opinión pública es menospreciar al pueblo argentino que vio como Boudou y sus secuaces se enriquecían a costa de los dineros públicos", dice el texto más adelante.

La carta lleva las firmas de legisladores, funcionarios e intendentes radicales y de Cambia Mendoza, pero suma también a periodistas locales, profesionales y artistas. "Somos ciudadanos de una Provincia en la cual están condenados por delincuentes dos exintendentes kirchneristas (Luis Lobos de Guaymallén y Sergio Salgado de Santa Rosa) sin que nadie los trate de 'perseguidos políticos' ni les firme solicitadas a su favor", puntualiza.

Los firmantes también manifiestan que quieren que los delincuentes "cumplan su pena en un penal y no en una mansión" y piden "el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica mediante solicitadas y movilizaciones por los socios políticos del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Kirchner".

"La democracia está a buen resguardo mientras los corruptos que roban al pueblo en su nombre estén debidamente juzgados, condenados, inhabilitados y en un calabozo. Y está en peligro cuando los corruptos y delincuentes ocupan posiciones de poder", agrega el texto.

La carta completa y quienes la firman, aquí abajo: