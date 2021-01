El importante cargo por el que Lilita Carrió quiere competir en 2023

Pese a que había anunciado su retiro de cualquier carrera electoral en el futuro, Elisa Carrió está dispuesta volver al ruedo en los comicios legislativos de este año e incluso deslizó la posibilidad de competir para gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2023.

“Si dan los números, puedo dar la batalla en la provincia de Buenos Aires para que lleguen muchos. Si no mido, no mido, y si sirvo, sirvo. Pero si alguna vez me dicen ‘goberná la provincia de Buenos Aires para terminar de combatir todas las mafias’ y tengo apoyo, sí, lo haría, aunque sea lo último que haga en mi vida”, expresó la líder de la Coalición Cívica en el programa La Rosca, del canal TN.

Aunque se había jubilado tras renunciar a su banca como diputada nacional en 2019, Carrió contó el motivo por el que volvió a considerar participar en unas elecciones: “Lo que decidí frente a esta ausencia de Gobierno y la pandemia es que no me iba a poder quedar en casa sin hacer nada mientras muchas cosas sucedían en el país”.

“El gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad con el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Es un negocio de Cristina Kirchner y los rusos”, aseguró respecto a la utilización de la Sputnik V en la Argentina como único fármaco preventivo contra el coronavirus.

Por ende, Carrió apuntó contra el ministro de Salud, Ginés González García, y la Anmat, a los que su espacio político denunció penalmente en los últimos días. “Se está jugando con la salud de muchos argentinos. Es una imposición de Cristina al gobierno de Alberto Fernández. Ella impuso la vacuna rusa no hay que olvidarse. Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa”, argumentó.