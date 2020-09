Enojo en la Nación porque no anticiparon el conflicto con la Bonaerense

Este martes, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un aumento salarial y una nueva inversión en equipamiento para la Policía Bonaerense. Sin embargo, los uniformados salieron nuevamente a las calles para reclamar que estos anuncios se hagan efectivos de inmediato.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, admitió que no esperaban protestas: “Nos sorprendió la retención de tareas porque hace 10 días que hablábamos de una recomposición salarial, pero lo importante es ratificar la intención para mejorar las condiciones de trabajo”.

En Avellaneda tambien se hace sentir el descontento policial pic.twitter.com/Xnpnd567lF — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) September 8, 2020

Esto generó enojo en el Gobierno nacional, ya que no se adelantaron al problema. “No tuvo la capacidad de atajar el problema, es evidente que no anticipó el volumen del descontento que se estaba gestando, no escuchó el reclamo que venía, ni tampoco se sentó a discutir cuando había tiempo”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Además, agregaron que "se la pasa más tiempo haciendo campaña en los medios que trabajando, esto así no va más".