Duro cruce entre Oscar Parrilli y el constitucionalista Daniel Sabsay

El profesor titular y director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Daniel Sabsay, fue invitado al Senado para dar su punto de vista sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para fijar el gasto anual destinado a la Policía del distrito.

Este proyecto ha generado polémica ya que hay una reasignación de partidas de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la provincia de Buenos Aires.

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli criticó al especialista. "Acusó al presidente de la Nación de ser un monarca y antidemocrático. Me parece que él está siendo invitado hoy a una comisión del Senado, está en el Parlamento, estamos debatiendo leyes, todos se pueden expresar. Me parece de muy mal gusto que un invitado venga a expresar estas expresiones en el recinto", dijo el senador.

uD83DuDCBB La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales @sacnun invita a exponer a @DanielSabsay1, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 23, 2020

Al pedir la palabra, Parrilli aclaró que lo hacía no para hacerle una pregunta a Sabsay, quien fue invitado por la Cámara alta para plantear su posición al respecto, sino para manifestar su "profundo desagrado" por lo expuesto por el reconocido letrado.

uD83DuDCF8 AHORA los invitados continúan respondiendo las preguntas de los senadores en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda pic.twitter.com/nRH7ehvdaz — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 23, 2020

Sabsay salió inmediatamente a responderle: "El senador Parrilli insiste en criticar a un invitado por cuestiones que no le gustan o le parecen que están mal dichas".

uD83DuDCBB“El DNU fue una clara violación de la legalidad tributaria. La Constitución Nacional prohíbe que dentro de este tipo de decretos el presidente pueda legislar”, afirma Daniel Sabsay — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 23, 2020

"Es una modalidad de maltrato. Yo sé que quien es maltratado, maltrata, pero a mí no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de una posición dominante. Se lo dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir: es una muy mala costumbre la que tiene, sobre todo con un invitado, y no se lo voy a permitir. No le voy a permitir que usted aproveche esa posición para desprestigiarme, hablar mal de mí", replicó.