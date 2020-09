El "avión prestado", tarjeta amarilla para un intendente y una jueza que resolverá una causa caliente para el Gobierno

Una jueza “peronista” en una causa caliente

La crisis institucional en la que está la Suprema Corte generó tensiones de todo tipo que ahora buscan relajar con negociaciones internas. Los cuestionamientos al nombramiento de Teresa Day como integrante de la Corte y la causa en la que el propio Tribunal debe definir los requisitos para ser juez es el eje. En ese sentido, la Corte confirmó que se resolverá en plenario del Tribunal y hubo dos hechos trascendentes: Teresa Day se apartó de la causa y fue designada como conjueza la camarista Alejandra Orbelli.

La presencia de la camarista Orbelli despeja algunas dudas, deja de lado la propuesta para que sea Aída Kemelmajer y también lleva la causa a un final más incierto. Orbelli es una jueza que ha ganado prestigio en Tribunales y la toman como imparcial. Igual, fue designada y ascendida por gobernadores peronistas y tiene como compañero de vida a un militante de ese frente (Javier Montoro). Sin embargo la jueza ha tenido otro tipo de vínculos con causas calientes para el Gobierno.

Orbelli ya actuó dentro de fallos de la Corte y fue quien, por ejemplo, firmó el fallo que hizo dar marcha atrás con la sentencia de Omar Palermo en el caso del homicidio de Micaela Tatti. Ese fallo fue el que acompañó con su firma la propia Teresa Day. Es decir, Orbelli deberá definir si su "compañera de sentencia" puede o no ser jueza de la Corte.

No voy en tren, sí en avión prestado

La pandemia potenció algunas carencias que tiene Mendoza. Uno de los problemas que aparecen cada día tiene que ver con la necesidad de traslados de personas que requieren atención médica de urgencia. Mendoza no tiene avión sanitario y en los últimos meses ha dependido como nunca de "taxis aéreos" y otros servicios. La queja no es nueva por esa carencia.

"Hay provincias, como San Juan, que tienen dos aviones", recuerdan en Gobierno.

El gobernador Rodolfo Suarez reclama por lo mismo por los problemas logísticos que hay para las urgencias. Y también lo sufre como mandatario: para visitar al Presidente tuvo que "pasarlo a buscar" el gobernador de Jujuy Gerardo Morales en el avión de esa provincia. Durante la gestión anterior se hizo un intento por comprar un avión que serviría para la lucha antigranizo, pero también serviría como avión sanitario.

¿Se cae la causa Tupac?

Una de las causas más calientes de Tribunales fue la llamada "causa Tupac", donde se investigaba una supuesta asociación ilícita creada en torno a la organización Tupac Amaru donde, con la excusa de construir casas, se apropiaban de dinero del Estado para beneficio personal y perjudicando a cooperativistas. La investigación avanzó, luego la frenó una Cámara y hasta intervino la Corta nacional. La fiscal original de la causa, Gabriela Chavez, está de licencia por un problema personal. Lo cierto es que, explican en Tribunales, la causa está cerca de naufragar. "No hay nada", explican quienes no confían en la carátula original de "asociación ilícita". Justamente esa causa es la más complicada. La misma fiscalía de delitos económicos debe investigar si hubo fraude a la administración, delito que podría ser el "original" y más comprobable. Por ahora no hay avances; tampoco con la idea de enajenar los bienes que en su momento fueron secuestrados a los integrantes de la Tupac.

Intendente enojado

El enojo de Tadeo con una municipal: el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, sabe que el coronavirus es una cosa seria, por eso salió a retar públicamente a una empleada de su municipio que lanzó un cuestionable chiste. El disparador fue el positivo por covid-19 del senador Lucas Ilardo. La joven, muy activa en las redes sociales, deseó que el legislador contagiara al presidente Alberto Fernández. Parece que con algunas cosas no se bromea ni siquiera en Twitter.

En estos momentos, es imprescindible la responsabilidad individual a la hora de actuar y también lo es a la hora de hablar.

Cualquier manifestación publica a favor del contagio de alguien merece mi repudio categórico. Incluso las emitidas por empleados de la @MuniGodoyCruz — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) September 1, 2020

Raid mediático

Los diputados de Juntos por el Cambio fueron al Congreso para sesionar de manera presencial ayer. La intención era presionar al oficialismo para dejar deslegitimar la virtualidad y evitar que la reforma judicial se aborde con ese sistema.

Los legisladores mendocinos fueron parte de esa estrategia, pero hubo uno que aprovechó la presencialidad para subirse a los escenarios televisivos reales. Alfredo Cornejo, presidente de la UCR nacional, tuvo un rápido raid mediático y con pocos minutos de diferencia estuvo en el canal TN, con Alfredo Leuco, y en Canal 9, con Viviana Canosa. El ex Gobernador busca posicionarse como referente nacional y la pandemia lo complicó porque estuvo obligado a quedarse en Mendoza. Por eso aprovechó.

"Massa quiere hacer tratar las leyes con un protocolo virtual que ya está vencido. Nosotros anticipamos que hay temas como la reforma judicial que deben ser tratados presencialmente".@alfredocornejo en @todonoticias. pic.twitter.com/fxi9kRlNAT — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) September 2, 2020

Cuántas camas hay

El gobernador Rodolfo Suarez dijo ayer que se habían sumado 110 camas de terapia intensiva en Mendoza. La duda que generó es si es un número aspiracional o real. Es que desde Salud aseguraban, un día antes, que en total había 350 camas de UTI. En marzo eran 280. Si se sigue la cuenta, en estos meses se sumaron 70 camas y no 110 como dijo Suarez. En realidad, explican, la intención es llegar a 400, pero aún no están. El Gobernador también dió por hecho otros temas que se están negociando. La ansiedad gana.

Tarjeta Roja

Las discusiones en el Congreso son acaloradas y la tensión crece. Más cuando están en juego cambio en las instituciones de la República. Mientras se discutía la reforma judicial en el Senado hubo insultos cruzados en las redes. Pero algunos se pasaron de la raya. Incluso hubo amenazas. La senadora Anabel Fernández Sagasti denunció que recibió intimidaciones que llegaron incluso a su familia. Hubo usuarios de redes que publicaron su teléfono y el de sus padres, que viven en Godoy Cruz.

Tarjeta amarilla

Tadeo García Zalazar. El intendente de Godoy Cruz se apuró para adelantar en on las restricciones que se impondrían tras el aumento de casos de coronavirus. Fue luego de la reunión con el Gobernador en Casa de Gobierno. El problema es que García Zalazar anunció como hechos, cosas que estaban en estudio. Finalmente quedó en offside cuando las medidas fueron mucho más laxas de lo que dijo en ese día. Hubo broncas internas en Cambia Mendoza.

Fair Play

Pablo Euillades. Una de las noticias de la semana fuera de la pandemia fue el lanzamiento del satélite Saocom 1A, de desarrollo nacional. El satélite permitirá monitorear el clima, medir la humedad de la superficie y tendrá infinidad de aplicaciones. En los equipos que participaron de la gestación de ese proyecto hay un mendocino: Pablo Euillades. El científico es doctor en Ingeniería, docente de grado y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y el Instituto Gulich (CONAE) e Investigador Adjunto de CONICET. Ha realizado estadías de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia (CNR) y en la Universidad de Hawaii. Un talento local de exportación.