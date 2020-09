Suarez dialogó con intendentes oficialistas, pero evitó a dos del PJ

Uno es Matías Stevanato (Maipú) quien no fue invitado a una reunión para analizar medidas para el área metropolitana. Después viajó al sur para inaugurar el nuevo edificio de la OSEP en San Rafael, pero no convocó al anfitrión, Emir Félix, quien lo había criticado por no endurecer la cuarentena.