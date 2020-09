Cristóbal López se cruzó al aire con un periodista que lo acusó de estafador

Luego de varios meses en silencio, el empresario vinculado al kirchnerismo Cristóbal López tuvo una inesperada aparición pública en Comodoro Rivadavia. López dialogó con el propietario de una radio de esa ciudad que lo había acusado días atrás de estafar a su padre, pero en el cruce fue el propio Cristóbal el que acusó al hombre de estafar a su hermana.

El enfrentamiento radial tuvo lugar en un programa de Radiovisión y se dio entre López y Richi Astete, periodista y dueño del medio.

Al inicio de la charla, López expresó: "Hoy estoy acá por la pandemia. Si no debería estar en Buenos Aires, laburando. La verdad es que llevo seis meses y puedo venir a aclararte esto. Porque me trataste de estafador. Contale a la gente de una vez. Hace tres días que venís amenazando con eso".

Acto seguido, añadió: "Vos no tenés hombría de nada. No explicás nada. Cuando tenga ganas me retiro yo. Me vas a tener que sacar vos de la radio que está muy buena. Veo que la extorsión sirve para algo. La has invertido". El periodista, rápido de reflejos, retrucó: "Y la terminé".

La disputa verbal surgió luego de que Astete asegurara públicamente que, hace unos 30 años, Cristóbal López estafó a Ricardo Astete (padre Richi) en la compra de la Forrajería Central, por entonces propiedad de la familia López.

"Yo no rompo ningún silencio ni vengo a que escuches lo que vos pretendés. Lo que yo vengo es a preguntarte por qué dijiste al aire que yo había estafado a tu padre. Eso es lo que quiero que me contestes. Tu veneno es porque yo estafé a tu padre. Contémosle a la gente cuándo pasó eso", increpó López.

Ante un extraño silencio del periodista que no contestaba, López siguió: "¿Cómo es? ¿Yo tengo que hablar al aire y vos no? Yo no estafé a tu padre sino que tu padre estafó a mi hermana, como ella ya te lo explicó ayer en la cara. Ella se quedó con vos. Yo me fui (de la reunión) porque ya había temas que no me interesaban. Mi hermana te explicó que la estafada fue ella por parte de tu papá. Vos ahí no le contestaste nada".

"Yo con la historia puedo hacer un libro", aseguró el periodista, pero López retrucó: "Vos lo único que podés hacer es un pasquín. No tenés capacidad para hacer un libro. Yo no soy ningún estafador. Te lo dijo mi hermana en la cara y te callaste la boquita. Me dijo mi hermana que saliste corriendo a la oficina. Sos muy macho con un micrófono y usando a la gente que te escucha. Explicame y decime dónde lo estafé. Adelante mío. Lo que pasa es que no tenés nada para decir".

