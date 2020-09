El Gobierno cree que la sociedad "acompañará" ante nuevas medidas restrictivas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se manifestó confiado en que ante un eventual nuevo brote de coronavirus, "si hubiese que volver con medidas restrictivas", la sociedad "acompañará" porque "la gente está dispuesta a seguir cuidándose para no enfermarse”.



El funcionario remarcó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio declarado a partir de la pandemia "funcionó". "Lo que nosotros hicimos fue ganar tiempo, ir preparándonos y ese tiempo es lo que hace que hoy la Argentina tenga una de las tasas de letalidad más bajas de Latinoamérica y de buena parte del mundo", destacó Cafiero.



Asumió que en la actualidad "todas las ciudades están teniendo crecimiento de casos", a diferencia de como era el mapa al inicio de la pandemia, en la que la mayoría de casos se centraban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



En ese aspecto, advirtió que a partir de ese escenario "se tiene que ir teniendo en la mira no solo de la cantidad de casos, sino también la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud" ya que "en otros países cuando se desbordó el sistema de salud se disparó la letalidad porque no se pude atender a todos".





"Eso es lo que Argentina viene evitando. Cada ciudad y provincia vienen monitoreando esta situación y algunas provincias han vuelto para atrás con actividades y restringiendo cada vez más la circulación", apuntó.



Agregó que "la metáfora del botón rojo implica eso: poder apretar el freno a tiempo" y "poder ir para atrás si eso es necesario".



"Este virus es muy dinámico y lo ha demostrado. Esto es muy difícil para el resto del mundo también. Hay que ver el mundo porque si no se piensa que es sólo en Argentina. A veces las decisiones adecuadas no agradan porque trastruecan la vida de muchos. También ahí tiene que estar la estatura de los dirigentes políticos para priorizar la vida por sobre las encuestas", destacó.