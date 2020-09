Eduardo Feinmann estalló contra "Les pibis", el joven del lenguaje inclusivo: "Cobra $160.000 y un policía $40.000"

La tensión por las protestas de la Policía Bonaerense en reclamo de mejoras salariales sigue latente a la espera de la resolución del conflicto. El periodista Eduardo Feinmann se refirió al conflicto en su cuenta de Twitter y comparó el sueldo de un policía bonaerense, que ronda los $35.000, con el de Lucas Grimson, el funcionario del Ministerio de Salud que se volvió viral tras decir "les pibis" en una conferencia de prensa.

Grimson, de 19 años, integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes del gobierno. Según su perfil de Twitter, estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

El adolescente se sumó a una de las conferencias de prensa del Ministerio de Salud en agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud para alentar "la participación" de los jóvenes. "Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos", aseguró.

“Les pibis” Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico. pic.twitter.com/S2FuqYpBu5 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 9, 2020

"Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", agregó el joven.

Feinmann se refirió a Grimson y comparó su salario con el de un policía. "'Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico", escribió el periodista.

Las protestas de la Policía Bonaerense por mejores salarios y condiciones dignas de trabajo así llevan más de tres días en distintos puntos del conurbano bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof prometió un aumento del 30%, pero los efectivos continúan protestando a la espera de que se resuelva el conflicto.