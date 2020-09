Suarez le pidió ayuda sanitaria a Alberto Fernández y vendría el lunes

El gobernador Rodolfo Suarez dio una conferencia de prensa en la que dio a conocer las restricciones que estarán vigentes a partir de este martes hasta el día 22 de septiembre. En ese marco, hizo un análisis de la situación sanitaria de Mendoza y la inversión que se ha hecho para reforzar el sistema. Entre otras cosas, dijo que comprarán 500 cascos de oxígeno pero que también han iniciado gestiones con el gobierno nacional para el envío de respiradores. En ese sentido, Suarez adelantó que es probable que el lunes venga a la provincia el presidente Alberto Fernández.

A principios de la pandemia, por el mes de marzo, el gobierno provincial compró respiradores que nunca llegaron a Mendoza porque el gobierno centralizó el reparto de esos insumos. Ahora, atendiendo a la situación crítica a la que se enfrenta la provincia, se le ha pedido al presidente que destine recursos.

"La reunión de ayer tuvo que ver con esto. La ministra Ana María Nadal ha pedido más respiradores que la Nación va a enviar. El presidente me manifestó la voluntad de hacer una visita a Mendoza el lunes que viene. Es probable que venga a la provincia. Le he pedido de todo: desde mayores fondos, adelantos del Tesoro de la Nación. También respiradores, mayores insumos, etc. Esperamos recibirlos", subrayó.

"De todas maneras, el recurso que ahora hace falta más que respiradores son los terapistas", señaló el gobernador y destacó que se ha incorporado a 740 profesionales de la salud de los cuales 600 son enfermeros. "Muchos médicos de otras especialidades han sido capacitados para que puedan atender como terapistas", agregó .

"Tenemos que aguantar para no perder vidas. Es un esfuerzo que no es tanto en el tiempo. Sería angustiante si estuviésemos pidiendo este esfuerzo para los próximos años no días", finalizó el jefe del Ejecutivo provincial luego de anunciar las siguientes restricciones: