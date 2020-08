Polémica: acusan a Diego Leuco de festejar el aumento de los contagios

El periodista de TN Diego Leuco se vio involucrado en una curiosa polémica el jueves a la noche tras realizar un extraño gesto cuando uno de los periodistas de su programa anticipaba que para la semana que viene se esperan más de 10.000 contagios diarios de coronavirus en todo el país.

Leuco cerró el puño y festejó creyendo que la cámara no lo estaba tomando. Sin embargo, el plano justo se abrió y captó el polémico gesto del periodista.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y Leuco recibió numerosas críticas por su accionar, transformándose en tendencia durante varias horas en Twitter.

El periodista K Diego Brancatelli fue uno de los primeros en exigirle explicaciones a Leuco. "¿Serías tan amable de contarme qué te llevó a festejar con el puño apretado? No quiero imaginar que te alegra llegar a los 10.000 casos diarios... ¿O te cantaron por la cucaracha un gol de Boca?", ironizó el periodista.

Con todo gusto, Branca. Te cuento: Me avisaron por retorno que pasamos a liderar en rating. No se si te pasó alguna vez, pero se festeja como gol el esfuerzo y el trabajo en equipo. Te adjunto la planilla de Ibope que, como bien sabés, viene con un minuto de atraso. Un abrazo. https://t.co/lBvLGwJKdZ pic.twitter.com/cfb48tW0ko — Diego Leuco (@diegoleuco) August 7, 2020

La respuesta de Leuco no se hizo esperar y atribuyó su festejo a que justo le habían avisado que su programa se estaba imponiendo en la franja horaria. "Me avisaron por retorno que pasamos a liderar en rating. No se si te pasó alguna vez, pero se festeja como gol el esfuerzo y el trabajo en equipo. Te adjunto la planilla de Ibope que, como bien sabés, viene con un minuto de atraso", se justificó el periodista de TN.

No te creo Diego.

La verdad que es más de hombre reconocer que te equivocaste o asumir quien sos.



Y si llegaste a festejar eso te digo que tuviste muuuucha mala suerte.

Justo en ese momento, pero jussssto te avisaron cuando dijo lo de 10 mil casos.

uD83EuDD26??? https://t.co/hoFG0lYXzB — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 7, 2020

Sin embargo, a Brancatelli no lo conformó la explicación de Leuco y arremetió: "No te creo, Diego. La verdad que es más de hombre reconocer que te equivocaste o asumir quién sos. Y si llegaste a festejar eso te digo que tuviste muuuucha mala suerte. Justo en ese momento, pero jussssto te avisaron cuando dijo lo de los 10.000 casos.