Por qué algunos contagiados con coronavirus no son internados y cursan la enfermedad en sus casas

Hay personas que tiene coronavirus en Mendoza que no están internadas en un hospital y cursan el aislamiento en sus hogares. Esa "internación domiciliaria" parece ir en contra de la estrategia de tomar a cargo del Estado a todas las personas contagiadas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, desde Salud aseguran que solo se hace en casos de pacientes que son asintomáticos y en un estadío avanzado del aislamiento que "no generan riesgo de contagio".

La cantidad de casos de coronavirus creció de manera exponencial en las últimas semanas y la intención del Gobierno es mantener la estrategia de contención, a pesar de que hay circulación comunitaria. Eso implica abordar cada caso, seguir el rastro epidemiológico y garantizar el aislamiento en algún lugar que esté bajo control del Estado y según la gravedad. A los hospitales van los pacientes con riesgo y síntomas agudos, a hoteles o sitios de baja complejidad los que no tienen síntomas.

Los casos

Sin embargo ahora, según pudo constatar MDZ, también hay personas que fueron diagnosticadas, pero dejaron que se aíslen en sus casas.

Uno de los pacientes que está aislado en su casa tuvo un recorrido particular. Le tomaron la temperatura en su trabajo y tenía "apenas" unas líneas de fiebre; 37,5°. Por protocolo le pidieron que se haga atender y por eso fue al hospital Santa Isabel de Hungría. Allí estuvo internado un día y le realizaron el hisopado para detectar si tenía coronavirus. El resultado fue positivo, pero no lo dejaron internado, sino que le dijeron que se aísle en su casa por 6 días.

Algo similar ocurrió con otras dos personas, en hospitales distintos.

La explicación de ese tratamiento tiene que ver con la "contagiosidad" de los pacientes y la evolución de la enfermedad. Cuando se detectan casos con una "carga viral en baja" donde la persona no contagia, consideran que no es necesario internar. Sin embargo, sostienen que la intención es internar a la mayor cantidad de personas posibles.

La explicación oficial para no aislar en hospitales a algunos casos es que "la notificación muchas veces no es oportuna y cuando se notifica ya han pasado los 10 días de síntomas leves y la persona ya no contagia". "Algunas veces el paciente hace su consulta, no lo identifica como posible caso de coronavirus y cuando se hace el hisopado está en la fase tardía y no es contagiante. Una PCR después de los 10 días de haber tenido síntomas la carga viral es muy baja y no contagia. Ese paciente no debería internarse. La intención de internar los casos leves es evitar de contagiar a su entorno", explicaron.