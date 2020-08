El llamado de Elisa Carrió para enfrentar al Gobierno

Elisa “Lilita” Carrió comenzó a reactivar sus vínculos políticos y durante el fin de semana distribuyó un audio donde, a manera de arenga, pide estar unidos para enfrentar el "autoritarismo".

"La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos. La división no nos trae ni paz, ni seguridad, ni desarrollo. ¿Cuál es el medio, siempre, entre el miedo a la anarquía y el miedo a la dictadura de cualquier índole?: El estado de Derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas", dice Carrió en el audio, que fue difundido ayer en el programa La Cornisa, de La Nación +, pero fue distribuido entre los seguidores de la ex diputada. "No hay dos argentinas, hay una sola. Lo que pasa es que es diversa y conflictiva. En el inconsciente colectivo de la argentina y, sobre todo, en el inconsciente de militantes y de políticos, está algo que nos ha hecho mucho daño en los últimos 70 años, que es la noción de 'cuanto peor mejor'. Es una especie de querer dividir la Argentina en dos", arenga la dirigente de la Coalición Cívica.

Cuidemos la República uD83CuDDE6uD83CuDDF7 https://t.co/pRQsjgaxrB — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 22, 2020

Carrió se alejó de los primeros planos de la política, pero nunca se desconectó. Desde su "refugio" en Exaltación de la Cruz, mantiene contactos estrechos con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Y ahora levanta el perfil.

¡Muchas gracias @elisacarrio por tu apoyo, de ahora y de siempre! Compartimos y defendemos los mismos valores y principios. En estos momentos tan difíciles que nos toca enfrentar, vamos a seguir dialogando y defendiendo la gobernabilidad. Ese es el camino. — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) August 22, 2020

En el mismo mensaje pide no ahogar al sector productivo. "Si no hay contribuyentes, no hay subsidios. No podemos jugar a la lógica de la antinomia. Nos ha hecho demasiado daño y hay que defender el centro que nos une, que es el Estado de Derecho, la no violencia. Esto no es resignar ninguna lucha, pero sí tener la inteligencia de constituir instituciones sólidas y en eso estamos trabajando", dijo.