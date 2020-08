Diputado tuvo un problema de tránsito y golpeó a otro conductor

Un hombre sufrió serias lesiones luego de ser agredido por un diputado provincial de Santiago del Estero, tras un incidente de tránsito.

El legislador apuntado es Rodrigo Posse, un diputado de Cambiemos que quedó señalado como el autor del ataque que le causó severos daños a su víctima.

El diario santiagueño El Liberal consigna que la víctima, Cristian Sebastián Torres, estaba abandonando un instituto de medicina junto a su esposa embarazada, cuando alguien comenzó a impactar en su auto desde atrás.

Torres le reclamó más cuidado al conductor, y en ese momento bajó el diputado Posse y lo atacó a golpes de puño, causándole lesiones en el ojo derecho y mano izquierda.

Rodrigo Posse.

Por su parte, Posse aseguró que fue agredido, y dijo que presentará testigos: "Cuando bajé me tiró una piña en la boca y yo se la devolví. Soy una persona que no agredo. Pero si me tengo que defender lo haré de todas las maneras posibles y no voy a poner la otra mejilla".