Alberto Fernández: "Está en estudio restringir la compra de 200 dólares"

El presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes y anticipó que lo analizará hoy en una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán.



"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes, pero son un problema, 200 más 200 más 200...", dijo el Presidente en declaraciones a radio La Red.



Al se consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario dijo que "lo vamos a ver, lo estamos estudiando" y anticipó que en el transcurso del día mantendrá en Olivos una reunión con Guzmán: "Son cosas que tenemos que hablar", dijo.



Ademas dijo que "mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso".

Las declaraciones de Fernández llegan luego de que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, confirmara que el cepo cambiario seguirá por "un tiempo más".

"Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario", aseveró.

Todesca Bocco justificó la postura de la siguiente manera: "Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que importa, entre otros elementos. El saldo en cuenta corriente que uno tiene si es positivo acumula dólares. Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir y necesitamos darle dólares y en algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades".