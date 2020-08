UnMetroParaLuján: Hacia un desarrollo urbano integral

Por Nicolás Pizzuto, Abogado egresado de la UNCuyo. Vecino de Godoy Cruz

En los últimos días se viralizó la campaña #UnMetroParaLuján que recoge la voluntad de los lujaninos de contar con el servicio de metrotranvía, que se les prometió hace ya casi una década. Además de celebrar la iniciativa, considero que tiene que llevarnos a pensar en un desarrollo urbano integral donde podamos ver al Gran Mendoza como un conjunto.

En ese sentido creo que el gobierno municipal de Godoy Cruz tendría que apoyar expresa y sólidamente esta campaña. Primero, por solidaridad con un departamento vecino, segundo por el compromiso asumido con la comunidad de realizar una obra que tiene seis etapas, y tercero porque el desarrollo de nuestro distrito es también fruto y razón del desarrollo los territorios que nos rodean.

Es importante además destacar que se trata de un medio de transporte ecológico, no contaminante, acorde a las buenas políticas que viene desarrollando el municipio en esa materia.

No podemos plantearlo como un conflicto binario, como si fuera un Tomba vs la Lepra. No hay un enfrentamiento entre ciclovía y Metrotranvía: las dos soluciones pueden convivir con una adecuada planificación.

Hace más de 20 años que Godoy Cruz está gobernada por el mismo grupo político y es llamativo que no hayan logrado hasta ahora pensar en formatos de articulación más inteligentes y estratégicos con Luján de Cuyo en beneficio de nuestras comunidades.

Se trata de mejorar los canales de circulación, potenciar el turismo, descongestionar los accesos a Ciudad, facilitar el trayecto universitario de nuestros jóvenes, entre tantos otros puntos que el Doctor Enzo Completa definió en su campaña #UnMetroParaLuján.

En el área metropolitana del Gran Mendoza hay un tendido férreo de 156 kilómetros que tenemos que reutilizar inteligentemente para la creación de los ejes de transporte público. Si no aprovechamos la ventaja comparativa de tener vías tendidas, y cometemos el error de taparlas con cemento, nos vamos a arrepentir en un muy breve plazo.

Tendríamos que pensar en una red troncal que articule con colectivos, con las ciclovías y con los senderos peatonales. En la propia Estación Benegas, cerca del centro comercial Palmares, sería un valor agregado enorme que el metrotranvía pudiera tener un punto de conexión con el sur, específicamente con la Estación Central de Luján, como estaba previsto en su proyección de obra original.

Este debate se había empezado a generar con firmeza en 2014. En aquel entonces, se iniciaron las reuniones para estudiar la factibilidad del tramo Godoy Cruz-Chacras, pero quedó trunco porque el por entonces intendente, Alfredo Cornejo, se negó a habilitarlo y avanzó en el tendido de la ciclovía sobre la vieja línea ferroviaria desde calle Beltrán hacia el sur.

En resumen, creo que los vecinos de Godoy Cruz tenemos que pensar en grande y apoyar firmemente la voluntad de Luján de Cuyo de contar con su metrotranvía. El crecimiento de ellos es nuestro crecimiento también.