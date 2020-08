Senador K le apuntó a una jueza que impidió remover a dos camaristas federales

El oficialismo en el Senado rechazó hoy la orden de la jueza María Biotti para frenar el tratamiento y revisión del traslado de dos jueces de la gestión anterior, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por su parte, Juntos por el Cambio solicitó que ingresen ocho pliegos, pero dejar justamente afuera a los dos mencionados.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti anticipó: “La comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales vamos a decidir si vamos a darle o no tratamiento a los pliegos, pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”,

Los fundamentos los planteó Mario Pais, de Chubut, quien acusó a la jueza Biotti de “violación del sistema republicano” y de intentar con una cautelar que el Senado “no actúe” en la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Bruglia y Bertuzzi.

Designaciones que el oficialismo cuestiona por presuntas irregularidades. Por esta razón, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta los pliegos de ambos y de otros ocho magistrados para que sean analizados nuevamente.

“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Senado de la Nación - como medida interina - suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”. Esto se lee en la resolución judicial que lleva la firma de Biotti y que publica Infobae.

La jueza Biotti envió hoy su resolución al Senado en la que ordena dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi. Frente a esto, el debate se enfocó en si el trámite se inicia con el ingreso al Senado o con el giro a comisión donde aún no hay fecha agendada para su tratamiento.

El Gobierno busca revisar los traslados de una decena de jueces con el argumento de que durante la gestión de Mauricio Macri no se les prestó el debido acuerdo para esos juzgados sino para otros.

Pais enfatizó que “el trámite es competencia de esta cámara”, además de denunciar "la gravedad institucional de este tamaño abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza”.