Espert, picante contra el Gobierno: "Si sos un inútil no te alcanzan ni 5 meses de cuarentena"

El economista liberal José Luis Espert criticó duramente al Gobierno por las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus. El economista se mostró indignado con la duración del aislamiento obligatorio y disparó: "Si vos sos un inútil, obviamente no te van a alcanzar ni 40, ni 50, ni 70 días; ni cinco meses de cuarentena".

"La gente dio 20 semanas de su vida, se está fundiendo medio país. ¿No le alcanzó a estos para poner el sistema de salud a tono? El Oscar de la inutilidad", agregó el economista.

Además, Espert criticó al Gobierno por la decisión de no testear. "Creo que el kirchnerismo intentó, con éxito por algún tiempo, la épica de tener la menor cantidad de muertos del planeta, o de las más bajas, lo mismo que la de contagiados. Para mantener la épica o para armar esa épica, en el caso de los contagiados, era clave no testear y sigue siendo clave no testear, si no se testea a nadie".

"Lo que deberían haber hecho es una cuarentena al principio muy dura, como fue, y usar esas cuatro semanas, esos 40 días, para testear de manera masiva y sacarle mucho músculo al sistema de salud cosa de que cuando abras, no te encuentres con un sistema de salud colapsado. Nunca mira al mundo Argentina".

A los que toman tierras hay meterlos presos ¿Quieren federalizar el país desactivando el conurbano? Hagamos la inversa de lo que provocó la amorfidad del conurbano. Abramos la economía al comercio para que explote la producción de agro, energía, vino, citrus, etc. en el interior https://t.co/galj4YwfxN — Jose Luis Espert (@jlespert) August 12, 2020

Con respecto a la baja cifra de fallecidos, Espert resaltó que "hoy estamos yéndonos al demonio". "Es un virus que contagia mucho, pero la letalidad es bajísima en promedio. Encerraste a la población económicamente activa de un país que venía con recesión, un delirio. Es una pandemia, el mundo se va a infectar".