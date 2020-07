Preocupante: el sistema entró en jaque con un solo caso en terapia

La situación de Mendoza es complicada y no por la cantidad de casos de Covid positivos. A pesar de que se han disparado los contagios, los números están lejos de descontrolarse y los 121 casos activos no deberían generar conflictos en el sistema de salud. Pero a pesar de que solamente hay una persona en terapia intensiva por coronavirus, los hospitales ya están en jaque.

El problema es la cantidad de médicos infectados y como consecuencia de ello el número de profesionales de la salud que han quedado aislados. Esta situación ha llevado a que distintos hospitales acotaran su capacidad de atención por la falta de recurso humano.

Es una realidad que se observa tanto en hospitales públicos como clínicas privadas que en los últimos días han derivado a las personas que acuden a las guardias o intentan ser atendidos.

El principal brote se ha registrado en el Hospital Lagomaggiore donde cirujanos y residentes han dado resultado positivo, pero la problemática excede las paredes de ese centro de atención.

Los médicos que atienden en el Lagomaggiore también cumplen funciones en otros hospitales y comparten espacio con otros profesionales. Casa caso positivo activa protocolos preventivos que obligan a aislar a médicos, enfermeros, cirujanos, etc de distintos centros de atención.

Por ese motivo desde Ampros exigen que se realicen sistemas rotativos de personal con un sistema de 14 días de trabajo por otros 14 de descanso. El objetivo es que ante un caso positivo, todo el equipo entre en aislamiento y el grupo B se haga cargo de la atención. Finalmente el pedido fue escuchado por el Ministerio de Salud, que convocó a dirigentes del gremio a discutir al respecto el próximo martes en el marco de una Comisión Negociadora.

“Para nosotros es un objetivo cumplido y ojalá que el trabajo de esta Comisión Negociadora de respuestas concretas a los profesionales de la salud que están enfrentando con total valentía y profesionalismo la Pandemia que tenemos que transitar”, dijo la secretaria adjunta de Ampros Claudia Iturbe luego de la reunión que ayer tuvieron con la ministra Ana María Nadal.

Por ahora, solo hay demoras en la atención de distintos casos y derivación de urgencias ajenas al Covid. Pero no hay dudas de que si no se toman cartas en el asunto, la situación podría tornarse crítica si se registran nuevos contagios de profesionales médicos con un aumento exponencial de casos positivos. No sólo para quienes tengan que tratarse por coronavirus, sino para cualquier otra patología.