Roberto Macho: "Ulpiano Suarez desde que es intendente nos cortó el teléfono totalmente"

Desde hace 30 días, el gremio de ATE lleva a cabo reiteradas protestas en la Ciudad de Mendoza reclamando una mejora salarial para más de 200 empleados que cobran entre $10.300 y $13.100. En la mañana de este martes, hubo una reunión entre representantes del sindicato y del municipio pero el encuentro fracasó. Por tal motivo, la asociación de trabajadores decidió un paro de actividades para el 16 de julio.

Para Roberto Macho, titular del sindicato, el encuentro fue decepcionante porque no hubo ninguna propuesta salarial y sentenció: "Nos dijeron que no habrá aumentos y que los trabajadores no cobrarán más de $12.000".

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ RADIO, el líder sindical dejó en claro que esta disputa no es política y aclaró: "Esto va más allá de un partido político, es más, casi el 90 por ciento de los empleados municipales son del color político del intendente, son radicales".

Ulpiano Suarez desde que es intendente, a nosotros, nos cortó el teléfono totalmente", dijo Macho.

En la mesa de diálogo que se desarrolló en horas de la mañana, convocada por el municipio, también debía presentarse el gremio SOEM, quién no asistió, debido a que en la explanada de la Municipalidad de Capital había una concentración de ATE.

Dugar Chappel, concejal de la Capital y secretario general de SOEM, detalló en un comunicado el motivo de su inasistencia: “Para evitar hechos de violencia y/o disturbios que se puedan generar, es que no asistiremos en el horario de las 12 como estaba programado. Quedamos a la espera de una nueva convocatoria para poder resolver los conflictos de los empleados y empleadas municipales”.