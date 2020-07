Insólito: Hebe de Bonafini le envió una carta a la Reina de Inglaterra

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, escribió una misiva el domingo a la reina de Gran Bretaña para reclamarle que devuelva el oro que depositó Venezuela en el Banco de Inglaterra, a días de que la justicia de ese país le negara el control de lingotes al presidente Nicolás Maduro debido a que el gobierno británico reconoce al jefe del Parlamento y de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

La carta enviada.

"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela", dice el texto al comenzar la comunicación escrita a la Reina Isabel II. "Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?", sigue.

Pastor de Bonafini, manifiesta militante del movimiento chavista, defendió el régimen de Maduro y le reclama a la reina que interceda para que Venezuela pueda hacerse de alrededor de 31 toneladas de oro que guarda en una bóveda del banco de Inglaterra. El gobierno de ese país expresó que necesita el oro, equivalente a mil millones de dólares, para hacer frente a la grave crisis económica, y pelear contra la pandemia del coronavirus.

La Reina... ¿leerá la carta?

El pedido fue oficializado a través del Banco Central de Venezuela (BCV). El jueves pasado, un juez inglés rechazó otorgar el control sobre el oro porque alegó que es ilegal que lo maneje Nicolás Maduro, pues el Reino Unido no lo reconoce como presidente.

El Banco de Inglaterra expresó que sí mantendría una comunicación con Juan Guaidó, a quien consideran el legítimo gobernante de Venezuela. “Protegimos reservas en oro de las garras de la dictadura”, manifestó días atrás Guaidó, a propósito de esta decisión. El Gobierno de Maduro, del otro lado, lo calificó como un "robo".

En comunicación con la radio Siempre es hoy, Hebe de Bonafini dijo que escribió "una carta respetuosa, si la recibió o no, no lo sé. La mandamos a todos los medios traducida al inglés. Uno tiene que defender a los pueblos que la están pasando mal. Me parece de terror".

"Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más", finaliza la carta.